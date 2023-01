De Magistris condannato in appello: ecco perché

Sconfitta in tribunale per Luigi de Magistris. L'ex sindaco di Napoli è stato condannato dalla Corte di appello di Catanzaro per aver diffamato il magistrato Salvatore Murone. I tre giudici - Fabrizio Cosentino, Carlo Fontanazza e Paolo Ciriaco - hanno riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato: oltre al risarcimento danni, il volto di Unione Popolare è stato sanzionato con una pena pecuniaria da 1.000 euro.

De Magistris condannato per diffamazione aggravata

De Magistris è stato condannato dalla Corte di appello per diffamazione aggravata a causa di alcune dichiarazioni risalenti al 9 marzo 2017. Ospite del talk politico "Piazzapulita" di Corrado Formigli, in onda su La7, l'ex primo cittadino partenopeo affermò che l'inchiesta Why Not "non fu portata a termine proprio perché fummo fermati da un sistema criminale fatto di pezzi di politica, pezzi di magistratura e pezzi di istituzioni, a danno dei presunti innocenti, perché se tu fermi un'indagine… e venuto fuori chiaramente che mi sono state scippate inchieste e che le inchieste non dovevano essere scippate".

Difeso dal professor Mario Murone e parte civile nel procedimento, Murone all'epoca dei fatti a cui si riferiva de Magistris, era procuratore aggiunto a Catanzaro, coordinatore del settore reati contro la Pubblica amministrazione, autore della relazione - datata 19 ottobre 2007 - trasmessa con nota riservata alla Procura generale di Catanzaro in risposta alla richiesta di informazioni sul procedimento Why Not. Successivamente, l'avvocatura generale dispose l'avocazione dell'inchiesta a de Magistris.