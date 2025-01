"Fermiamo i complici di Israele". I pro Pal bruciano la foto di Bernini davanti a Leonardo

Ilr ogo della foto del ministro Bernini davanti alla sede di Leonardo a Torino

La tregua tra Hamas e Israele è stata raggiunta. Il mondo attende solo la consegna degli ostaggi da parte del gruppo armato per considerarla effettiva, eppure in Italia i soliti noti continuano a scendere in piazza e a protestare per la Palestina. Questo, oltre a confermare che si tratta solo dell'ennesimo pretesto strumentale per creare disordini e provocare, dimostra anche che tutte le proteste fatte sinora hanno avuto un'esclusiva manifestazione ideologica. Oggi a Torino, però, si è andati oltre e i giovanissimi che si stanno "radicalizzando" nell'orma del comunismo rivoluzionario hanno dato alle fiamme un'immagine del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

In prima fila, davanti a una delle sedi Leonardo di Torino, c'era Potere al popolo, insieme all'immancabile gruppo di Cambiare Rotta, che da tempo ormai sta cercando di dar fuoco alle ceneri in nome del comunismo, facendo ampio proselitismo anche nelle scuole secondarie. E c'erano infatti soprattutto studenti medi, liceali per lo più ai primi anni di scuola superiore, che hanno scandito i soliti cori contro il governo, contro Israele e per la Palestina. " Boicottiamo Leonardo e la filiera della guerra complice di Israele. Palestina Libera ", si poteva leggere sul lenzuolo che pretendeva di essere uno striscione. La foto del ministro Bernini è stata data alle fiamme insieme a quella del rettore dell'Università di Torino e del Politecnico, realtà che da tempo sono nel mirino dei manifestanti.