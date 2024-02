"Evento per 60 persone". Il mistero della presentazione dell'ex ministro Speranza a Firenze

Un incontro misterioso, quello organizzato dalla Regione Toscana, guidata dal governatore dem Eugenio Giani, domani a Firenze. Nel capoluogo toscano arriverà l’ex ministro Roberto Speranza per presentare il suo ultimo libro “ Perchè guariremo ”. Niente di strano: negli ultimi mesi Speranza, come si può vedere anche sul suo profilo Facebook ha girato l’Italia per la campagna promozionale della sua opera e l’ultimo incontro è datato solo qualche settimane fa con tanto di post con foto e ringraziamenti.

Ma domani, a Firenze, sembrerebbe essere diverso. Dell’evento non c’è traccia da nessuna parte, né sulle pagine social della Regione Toscana, tanto-meno su quelle dell'ex ministro. Ma c’è di più, l’ufficio del cerimoniale - come conferma una fonte a ilGiornale.it - non ha nemmeno mandato gli inviti, come è solito fare, ai membri interni del consiglio regionale. Non solo una “presentazione” non aperta al pubblico, ma sembrerebbe un incontro solo per pochi prescelti.

IlGiornale.it è entrato in possesso della comunicazione ufficiale dell'evento, che esiste solo all’interno di un’area riservata del portale della Regione Toscana. L’ex ministro sarà a Firenze domani 28 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30 e la “presentazione” si svolgerà all’interno della Sala Gonfalone del Palazzo della Regione. A inserire l’evento è Antonio Mazzeo, presidente Pd del consiglio regionale toscano. Nel documento si legge che la sala è stata richiesta per sole 60 persone, che siano state scelte ad hoc per l’occasione? Richiesti anche “apparecchiatura e calici”.

Due potrebbero essere le motivazioni di tanto mistero: da una parte la possibilità di limitare i presenti a seguito dell’ultima contestazione del libro di Speranza, avvenuta proprio durante una presentazione, quando un uomo in carrozzina ha interrotto l’evento presentandosi come “vittima del vaccino” a seguito di un ictus. Dall’altra però, fanno sapere fonti interne a ilGiornale.it , “ è veramente incredibile che non ci siano arrivati gli inviti ” e ancora “ sembrerebbe un incontro elettorale organizzato ad hoc dal Pd in vista delle europee e mascherato come presentazione ”.

Per altro, ci raccontano ancora, che l’annuncio con i dettagli dell’evento è rimasto sul portale interno della Regione solo qualche giorno, per poi essere eliminato definitivamente nonostante sembrerebbe essere confermato tutto per domani. Paura di incursioni scomode o riunione tra adepti del partito democratico? La presenza dell’ex ministro Speranza a Firenze è un mistero che inevitabilmente - essendo organizzato in gran segreto - desta dubbi su presenti secondi fini in tema di correnti politiche.