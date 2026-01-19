Dossieraggio, Gasparri attacca Report: “Bellavia ancora in tv, un caso inquietante”

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri mette nel mirino “Report”. Componente della Commissione Antimafia e della Commissione di Vigilanza Rai, l’azzurro è intervenuto sulla presenza di Gian Gaetano Bellavia nella trasmissione di Sigfrido Ranucci in onda su Rai3. “Apprendo esterrefatto che il noto Bellavia è apparso ancora domenica sera nella trasmissione Report di Rai3”, si legge nella nota in cui definisce la situazione “inquietante”.

Gasparri ricorda che il professionista ha denunciato “il furto del proprio archivio”, attribuendone il prelievo a una “ex collaboratrice”, ma sostiene che esistano anche “contestazioni” rivolte allo stesso Bellavia: “Io stesso ho presentato un esposto alla Procura di Milano nei confronti di Bellavia, chiedendo il sequestro di questo materiale che gli è stato trafugato, ma che non sarebbe stato ancora acquisito dalle Procure”.

Il senatore richiama inoltre l’attenzione sul rapporto tra Bellavia e vari uffici giudiziari: “Peraltro, Bellavia, per sua stessa ammissione, ha collaborato con decine di Procure della Repubblica acquisendo materiali riservati però ha collaborato, e collabora evidentemente, con Report occupandosi di materie similari”. Gasparri collega questa circostanza ai contenuti dell’ultima puntata del programma: “Anche nella puntata di ieri, 18 gennaio, si è occupato di vicende giudiziarie. Fino a che punto ha usato i materiali che gli sono pervenuti dalla Procura per Report e viceversa? Un intreccio inquietante che mi fa ipotizzare un vero e proprio dossieraggio”.

Il senatore ricorda di aver già posto la questione al governo: “Ho rivolto delle interrogazioni su questa materia al ministro Nordio, al ministro Urso e, anche attraverso gli organi parlamentari, ai vertici della Rai”. Gasparri sostiene che il tema sarebbe motivo di preoccupazione anche dentro l’azienda, chiedendosi però perché la trasmissione continui a coinvolgere Bellavia: “Perché questo personaggio viene ancora impunemente e temerariamente utilizzato da Ranucci in un programma della Rai? C'è una repubblica autonoma di Ranucci dove regole deontologiche e valutazioni di varia natura non valgono?”.

Gasparri fa inoltre riferimento anche a rilievi sollevati da colleghi commercialisti di Bellavia, pur precisando: “Ma di questo non sono io a occuparmene”. La Rai che ha intenzione di fare? Lo sgabello di presunti allestitori di dossier sui quali anche la magistratura si spera indaghi in maniera attenta e precisa?”.