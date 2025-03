"Vedo che guardate l'orologio": la frase di Draghi che ha spiazzato tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Draghi si lascia andare a una stizzita ironia al termine del suo discorso tenuto di fronte alle commissioni di Camera e Senato riunite nella Sala Koch per discutere in merito al rapporto sul futuro della competitività europea. L'ex Presidente del Consiglio si trovava in Senato per parlare ai parlamentari delle Commissioni bilancio di Ue ed economia, e proprio durante il suo lungo discorso deve essersi reso conto di qualche segnale di insofferenza.

Draghi, arrivato questa mattina alle ore 10.00 per parlare dell'argomento "Rapporto sul futuro della competitività europea" ha tenuto la sua audizione fino alle ore 12.30. Oltre due ore di intervento, e di risposte alle domande dei presenti. L'ex premier ha risposto ad ogni quesito in maniera precisa e molto esaustiva, cercando di approfondire bene la tematica, specie in un momento econominamente delicato come questo.

Mentre era impegnato nella spiegazione delle dinamiche che interessano l'Unione Europea e che portano i risparmiatori a lasciare l'Italia per raggiungere altri Paesi più vantaggiosi, Draghi ha improvvisamente deciso di chiudere la discussione, chiosando in maniera piuttosto ironica e drastica. " Sentite, io vedo che voi guardate l'orologio. Vi ringrazio molto per l'attenzione, grazie ", ha dichiarato, facendo un sorriso amaro. Qualcuno ha visto del palese nervosismo nella mimica dell'ex presidente.

A quel punto, dopo un istante di silenzio, è intervenuto il presidente della Commissione politiche Ue del Senato Giulio Terzi di Sant'Agata. Terzi di Sant'Agata ha cercato di "mettere una toppa". " Non c'era limite di tempo, ovviamente, per il presidente Draghi. Ringrazio Draghi e tutti i rappresentanti a questo incontro ", ha dichiarato. " Sto scherzando ", ha poi aggiunto Draghi con un sorriso.

