Due anni di governo Meloni, Sallusti: "Cambiare il Paese? Ecco perché serve il Quirinale"

Il piccolo talk show della Ripartenza analizza i due anni di governo di Giorgia Meloni. Intorno al tavolo imbastito da Nicola Porro ci sono Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani.

Parte in quinta il conduttore di Fuori dal Coro: "Bene il governo Meloni, ma su alcune cose ci si aspettava anche di più. Mentre Trump strappa col green deal noi invece siamo vincolati ad una cosa che non ci piace molto", a causa dell'accordo con Ursula von der Leyen a Bruxelles. "È vero che l'immigrazione è calata - insiste Giordano - ma in quanto a sicurezza le cose sono quelle che sono. I rimpatri qui non si sono visti. Io mi aspetto da un governo di centrodestra che sulla sicurezza faccia qualcosa".

Il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, non è d'accordo: "L'appoggio alla Von der Leyen serve per portare a casa il cambio del disgraziato piano sul green e l'automotive che avrebbe fermato le aziende italiane. E potremmo fare mille esempi. Quando Meloni va alle feste di Trump poi torna a casa con meno dazi. La ricaduta interna di quella attività estera è così". Sul piano interno, il direttore concorda con Giordano: si poteva fare di più. Però Meloni non è interessata a governare tanto per governare, lei vuole "cambiare il Paese" e per farlo "ha bisogno non di mesi, ma almeno di 10 anni". "Questo governo non riesce a dare 500 euro al mese in più agli infermieri perché la Cgil e la Uil si rifiutano", spiega Sallusti. Come sorprendersi dunque che non abbia fatto tutto e subito? Bisogna infatti "cambiare le regole" con le riforme, come la separazione delle carriere o il premierato. E per tutto questo c'è bisogno di tempo: "Eravamo abituati a governi con un orizzonte di un anno e mezzo. Bisogna avere pazienza e fiducia, oltre a tanta fortuna".

Sull'ipotesi che il governo possa cadere prima del tempo, in modo così da incrementare il numero di parlamentari del centrodestra, come ipotizzato da Luigi Bisignani, il direttore del Giornale vede due problemi. "Io non vorrei che riaccadesse lo scherzetto che è stato fatto a Matteo Salvini: lui era convinto che gli convenisse rompere e abbiamo visto cosa è successo. La tentazione dentro il centrodestra di non dare l'opportunità di stravincere alla Meloni è forte". Non bisogna poi sbagliare i conti. Perché al prossimo giro bisogna "eleggere un presidente di centrodestra". Perché "il problema è non aver mai avuto un presidente garante anche delle idee nostre". "L'operazione che ha in testa la Meloni la può concludere solo prendendo il Quirinale, visto che noi di fatto siamo già in una Repubblica presidenziale".

C'è un "pericolo" però che, secondo Sallusti, la Meloni può correre. Ovvero perdere consenso a causa dell'economia. "La crescita nel 2024 è inferiore rispetto al previsto, forse raggiungerà lo 0,5%. Certo: cresciamo più di Francia e Germania, ma in realtà siamo nella merda. Il fatto che Berlino sia in recessione ti crea un grande buco... Io non so per quanto tempo gli italiani abbiano tempo di aspettare".

La promessa era quella di abbassare le tasse e far ripartire l'economia. E "oggettivamente sulla politica industriale siamo un po' fermi" e "su quella fiscale non so per quanto tempo conserverà il credito" che gli elettori gli hanno garantito.