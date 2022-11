Due italiani su tre favorevoli alla linea dura sul contrasto agli sbarchi

Il governo Meloni, tra i suoi primi provvedimenti, ha deciso di adottare una linea più dura o, se si vuole, rigorosa, sulla questione dei flussi migratori illegali che riguardano in misura crescente il nostro paese. Qualche osservatore ha sostenuto che si tratta più di un segnale politico, volto a caratterizzare il governo appena insediato, che di una vera svolta operativa. Al di là della veridicità di questa interpretazione, è lecito domandarsi in che misura gli elettori del nostro paese hanno condiviso queste scelte del governo. L'istituto Eumetra ha svolto un sondaggio (presentato a Quarta Repubblica su Rete 4) proprio nel momento in cui l'attenzione mediatica verso la vicenda in corso a Catania aveva toccato il suo apice. Forse proprio per questo, la netta maggioranza degli intervistati (63%) si pronuncia a favore della linea del governo. In particolare, il 32% esprime "molto" consenso, mentre il 21% ne esprime "abbastanza". Solo poco più di un terzo della popolazione appare contraria alle scelte dell'esecutivo. E le risposte non so, che di solito abbondano in questo tipo di sondaggi, sono pochissime (3%), segno che tutti o quasi hanno maturato un parere su una questione evidentemente così coinvolgente.

Le contrarietà appaiono lievemente maggiori (44%) tra chi possiede un titolo di studio più elevato, ma anche in questo caso la maggioranza appare favorevole alla linea del governo. Le differenziazioni maggiori, come era facile aspettarsi, si riscontrano in relazione all'orientamento politico. La quasi totalità degli elettori del centrodestra appare favorevole alle scelte del governo. Più dubbi (anche se minoritari, 34%) sono espressi dai votanti per i 5 Stelle, coerentemente all'atteggiamento per certi versi ambiguo (o comunque non netto) assunto sin qui da Giuseppe Conte. All'opposto, la maggioranza (67%) dei votanti per il Pd si schiera contro l'esecutivo: ma anche in questo contesto, quasi un elettore su tre (31%) appare favorevole alle scelte del governo. In definitiva, la linea proposta da Meloni sembra avere convinto gli italiani, almeno nella loro gran parte. Ciò si inquadra, evidentemente, nel più generale e crescente consenso che la Presidente del Consiglio e il suo partito sembrano ottenere in questi giorni, come mostrano tutti i sondaggi, anche grazie al periodo della cosiddetta, «luna di miele».