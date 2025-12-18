Ecco i ministri più social del governo Meloni

Sicurezza e politica estera. Sono questi i temi più caldi nei social secondo il report “Audience digitale dei ministri”, realizzato da Arcadia (società di comunicazione guidata da Domenico Giordano) in collaborazione di Adnkronos.

Lo studio analizza gli account dei membri del governo Meloni da gennaio a dicembre 2025, misurando coinvolgimento, interazione ai post, crescita dei follower e presidio delle piattaforme Facebook, Instagram e X. Gli account che hanno registrato gli aumenti maggiori di nuovi follower in termini assoluti su Facebook sono stato quelli del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (+81 mila nuovi follower), seguito dall'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (+48mila nuovi followers) e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (+38 mila nuovi follower). Su X, invece, è il ministro della Difesa Guido Crosetto a guidare su X la classifica della crescita assoluta con 16 mila nuovi follower.

In termini percentuali, invece, è il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che quando è subentrato a Gennaro Sangiuliano non disponeva di account pubblici, a registrare la crescita maggiore (500%). In seconda posizione troviamo Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, col +152%. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, chiude l’anno con un incremento del 90% su Facebook e del147% su Instagram.



Confermate anche le buone performance per il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che mantengono una crescita costante dei fan. Anche il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella rientra nella top ten di Facebook per interazione al post, mentre su Instagram emergono il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il ministro del Turismo Daniela Santanchè, entrambe presenti nella classifica dei profili con maggiore crescita assoluta di follower nel 2025.

A metà classifica Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, i cui contenuti risultano in assoluto i più coinvolgenti: il suo account Instagram chiude l’anno con un engagement del 23% e

un’interazione al post dell’8,1%. Piantedosi, infine, è il ministro che ha pubblicato:1.584 post su Facebook e 1.568 su Instagram, risultando il più attivo in assoluto sulle due principali piattaforme.