"Ecco perché sciopero di venerdì...". Landini si giustifica e attacca il governo

Lo sciopero targato Cgil, da qualche anno a questa parte, si è trasformato in una tassa che il governo di centrodestra in questo caso deve pagare. L’esecutivo italiano, come ogni anno, si appresta a varare la Legge di Bilancio, la manovra finanziaria che rappresenta il cuore economico delle idee della maggioranza. In questo periodo, però, oltre alle legittime critiche dell’opposizione, il governo dovrà affrontare l’ennesimo sciopero del massimo sindacato italiano guidato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Interrogato a Di Martedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, Landini ha addirittura provato a spiegare il motivo per il quale lo sciopero, come spesso succede, cade proprio di venerdì. "Si sciopera di venerdì perché si ottiene un maggiore effetto mediatico", prova a giustificarsi il segretario del sindacato.

Una replica diretta nei confronti del presidente del Consiglio che aveva critica aspramente la scelta di fare lo sciopero prima del fine settimana. "Abbiamo messo in Manovra una misura sui rinnovi contrattuali, che voleva la Cgil, e la Cgil cosa fa? Sciopero generale, di venerdì. Non sia mai che la rivoluzione la facciamo di martedì, a dimostrazione che i diritti dei lavoratori non sono prioritari per alcuni", aveva detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sul suo profilo social solo pochi giorni fa. "Tu hai il fatto che il sabato, la domenica... Quel fine settimana giornali, televisioni possono parlare maggiormente dello sciopero", ha fatto notare Landini.

Poi, a stretto giro, ha provato a correggere il tiro: "Se fai una manifestazione nazionale, il venerdì è la giornata che permette alle persone di spostarsi più facilmente, in alcuni casi per chi non lavora il sabato e la domenica questo permette anche di avere il tempo del trasferimento” Le persone, stando al suo ragionamento rinunciano a una giornata del proprio stipendio, questo

sempre, sia di venerdì che di giovedì o di lunedì, “ma è chiaro che devi fare in modo che quella giornata che tu perdi di retribuzione abbia l'effetto più efficace sullo sciopero e sulla riuscita dello sciopero".