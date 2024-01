Ecco tutti i piddini che volevano l'autonomia differenziata

Il centrosinistra è pronto a fare le barricate contro lo "Spacca-Italia", ma il Pd non ha sempre avuto una posizione contraria e pregiudiziale nei confronti del federalismo.

Basti pensare che la riforma del Titolo V della Costituzione, che diede maggiori poteri alle Regioni, risale al 2001 e porta la firma del centrosinistra. L'autonomia differenziata, voluta dal ministro Roberto Calderoli, infatti, poggia le sue fondamenta proprio su quella riforma. Anzi, le dà un piena attuazione che non ha mai avuto finora. Senza tornare troppo indietro nel tempo, a quando Massimo D'Alema considerava la Lega di Umberto Bossi come "una costola" della sinistra, sono numerosi gli esponenti dell'attuale Pd che si sono espressi a favore dell'autonomia differenziata. Primo fra tutti Stefano Bonaccini. “È un’opportunità per tutte le Regioni, non c'è più un nord o un sud: noi ci sentiamo italiani prima che emiliano romagnoli" diceva il governatore dell'Emilia-Romagna che cercava di convincere il Pd spiegando: "Non sono più risorse da Roma ma più risorse trattenute alla fonte per la gestione di alcune competenze, per garantire alcune peculiarità”. Nel 2018, invece, il Pd, quando governava il Lazio con Nicola Zingaretti presidente, aveva votato una delibera per chiedere di aderire all'autonomia differenziata delle Regioni. Vincenzo De Luca, schieratissimo contro quel che definisce lo "Spacca-Italia", venne smascherato dal ministro Calderoli che, nel 2022, in un'intervista al Corriere ricordava che nel 2019 anche la Campania aveva fatto richiesta di aderire all'autonomia differenziata.