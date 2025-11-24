Elezioni in Veneto, Puglia e Campania: urne aperte fino alle 15

Sono aperti fino alle 15 i seggi nelle tre Regioni chiamate al voto, ovvero Puglia, Campania e Veneto, che vedono il rinnovo dei consigli e dei presidenti di regione. È di tredici milioni il numero degli elettori chiamati a decidere i nomi dei nuovi Governatori di Veneto (4 milioni di elettori), Campania (5 milioni di elettori) e Puglia (circa 4 milioni di elettori) chiamati a succedere a Luca Zaia (Lega) in Veneto e in Campania e in Puglia a Vincenzo De Luca e Michele Emiliano (entrambi Pd). Alle 23 di ieri in Veneto l'affluenza alle urne è del 33,88%, del 32,07% in Campania e del 29,45% in Puglia. La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia.

Gli sfidanti sono: in Veneto Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra), in Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) e in Puglia Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra).