"Elly? Folle disarmare gli aggrediti. È influenzata da idee antisemite"

Elly Schlein? «È animata da una logica suicida e masochista». Ma anche da «una logica sciocca, che manca completamente di buon senso». E poi? «È di origine ebraica ma è influenzata da un profondo pensiero antisemita». Ugo Volli, professore onorario di Filosofia della comunicazione a Torino, semiologo allievo di Umberto Eco con un passato a sinistra, figura importante dell’ebraismo italiano, stronca la segretaria Pd. Lo fa a poche ore di distanza dalla presa di posizione di Schlein contro l’invio di armi a Israele.



Professore, Schlein dice che bisogna smetterla con le armi a Israele, cosa ne pensa?

"Il suo atteggiamento è simile a quello tenuto da molti sull’Ucraina. È l’idea che gli aggrediti non debbano difendersi. Questa è la logica suicida e masochista che anima Schlein ed è anche una logica sciocca, di una persona che manca completamente di buonsenso".

Sciocca, addirittura.

"È sciocco pensare che si possa fermare una guerra facendo sì che gli aggressori facciano quello che vogliono. Vuol dire non capire che quello del 7 ottobre è stato il più grande stupro di massa, il più grande attentato terroristico degli ultimi venti anni e il più grande femminicidio di massa. Negli ultimi tre giorni sono partiti cinquanta missili da Gaza, non diretti verso installazioni militari ma verso le città".

Ma anche Israele sta facendo vittime civili a Gaza.

"Se c’è qualcuno che per sue regole intrinseche fa il possibile per non commettere crimini di guerra questo è Israele. Mi domando invece perché Schlein non chiede di disarmare Hamas o gli Houthi. La Schlein è di origine ebraica ma è influenzata da un profondo pensiero antisemita. Secondo questo modo di ragionare gli ebrei del ghetto di Varsavia avrebbero dovuto essere disarmati".



Pensa le stesse cose anche di Conte?

"Il M5s a differenza del Pd è sempre stato antiisraeliano. Ricordo alcune frasi di Grillo, che ha moglie iraniana e sosteneva di ascoltare il suocero sul Medio Oriente, oppure le cose terribili che diceva e che dice Alessandro Di Battista. È il Pd invece che per un basso calcolo politico sta vendendo le posizioni che si è sforzato di mantenere nel passato".



A proposito, Il Manifesto in un commento ha accusato gli ebrei italiani di farsi proteggere dall’ «estrema destra» al governo. Crede che sia così?

"Ce l’ha presente Oskar Schindler?"

Certo, perché?

"Schindler era nazista ma gli ebrei che lui ha salvato si sono fatti salvare. Giorgio Perlasca era fascista e gli ebrei si sono fatti salvare da un fascista. Quindi, di nuovo, questo argomento mi sembra di bassa demagogia. Ma la verità è che la sinistra non è contro Israele perché gli ebrei sono protetti da Giorgia Meloni. D’altronde negli Stati Uniti la sinistra dei campus dice comunque cose terribili e lì a sostenere Israele c’è il democratico Joe Biden. Mentre in Francia l’antisemita è Jean-Luc Melenchon, certo non Marine Le Pen".

Allora qual è il vero motivo dell’odio della sinistra contro Israele?

"È l’idea secondo cui lo Stato di Israele è il male in quanto, secondo loro, è colonialista, capitalista e rappresenta la prevaricazione dei bianchi".