“Ero io lo scendiletto?”, “Se si offende pure..”. Scintille tra Porro e Conte

Giuseppe Conte aveva sfidato Nicola Porro: “Invitatemi che vengo a rispondere”. Quarta Repubblica lo ha fatto. E l’ex premier, ora leader del Movimento Cinque Stelle, è andato in studio a Rete4. Il confronto è iniziato subito con le scintille dovute ad alcune parole che in Parlamento il pentastellato sembrava aver riferito al conduttore che, alla Ripartenza di Milano, aveva ospitato un intervento video di Giorgia Meloni.

Criticando la scarsa presenza in Aula della premier, Conte l’aveva invitata a confrontarsi con i deputati e a non permettersi di “parlare di fronte a qualche scendiletto”. “Sono io?”, chiede Porro. “Io rispetto la vostra categoria e la vostra professionalità - prova a difendersi il leader grillino - Non ho fatto querele a nessuno perché la libertà di stampa è un sacrosanto principio costituzionale. Ma il premier dovrebbe confrontarsi con più conferenze stampa e dovrebbe venire in Parlamento”. Porro però incalza: “Mi sono sentito dire scendiletto perché era venuta al mio incontro… mi sono un po’ dispiaciuto. Ma il passato è passato e non mi offendo”. Ribatte allora Conte: “Anche perché con tutte le accuse che mi ha fatto se si offendesse pure sarebbe un fuor d’opera”.

Il resto dell’intervista si concentra soprattuto sulla guerra in Ucraina e sul piano da 800 miliardi impostato da Ursula von der Leyen per il riarmo dell’Europa. "Non ho mai detto che sono un pacifista che non vuole avere una difesa efficiente”, dice il presidente M5S. ”Il problema non è non efficientare il nostro esercito e la nostra difesa, il problema è che qui stiamo parlando di 800 miliardi che vengono offerti in Europa agli stati per riarmarsi singolarmente, senza neanche un progetto di difesa comune”. Conte è convinto che, alla fine, il governo italiano sarà costretto ad utilizzare allo scopo militare anche i fondi europei di coesione. Il motivo? Lo faranno gli altri Paesi con il paradosso che quei soldi, distribuiti in base al reddito pro capite per livellare le differenze tra Stati, non avendoli usati per migliorare le loro economie il prossimo anno li otterranno di nuovo.

Di certo c'è che la posizione del M5S sull'Ucraina, e sul riarmo europeo, è quanto di più distante ci sia da quella del governo. E forse anche da un pezzo del Partito Democratico, teorico alleato del presunto Campo Largo. A chi lo accusa di aver “mollato” Zelensky per fare il pacifista, Conte risponde di non aver “mai parlato di resa”. Anzi. “Gli ucraini vanno difesi - insiste - Ma questo negoziato è difficilissimo perché Putin oggi ha maggiore potere negoziale, a dispetto di quello che anche tutti i giornali hanno detto, ovvero che si stava vincendo la guerra contro la Russia, che era crollata l'economia, che addirittura c'era un cambio di regime imminente, che Putin stava morendo. Tutte queste previsioni si sono rivelate un fallimento. Se fosse stato per me, per il Movimento 5 Stelle, ci sedeva subito a quel tavolo e avremmo negoziato condizioni migliori”. Poi l'accusa al governo: "Meloni ha detto tante volte 'io scommetto sulla vittoria militare dell’Ucraina'. Ecco questa scommessa è stata persa. La sa chi ci ha rimesso? I 10 milioni di profughi ucraini, le centinaia di migliaia che sono morti, i miliardi e miliardi di danni e distruzioni. La scommessa l'abbiamo fatta sulla pelle degli ucraini".

Infine, una piccola stoccata sul Superbonus. Il leader del M5S ha portato in studio una serie di post di Fratelli d’Italia favorevoli a quella norma che, anni dopo la sua creazione, ha provocato un enorme buco nei conti dello Stato. “Io l'ho gestito solo per sei mesi - ribatte Conte - poi Giorgetti, da ministro dello Sviluppo economico, l'ha gestito per due anni e per altri due anni Meloni al governo con i suoi che hanno ottenuto estensioni e proroghe".

Insomma: lui sarebbe solo "un capro espiatorio ridicolo", ha concluso l'ex premier, che è pure convinto di essere stato “mandato casa” affinché gli altri partiti potessero “allestire la mangiatoia” del Pnrr da 209 miliardi.