"Facciamoli nascere". Pro Vita contro l'aborto eugenetico

"È inquietante e discriminatoria una società che permette l'uccisione di una vita a causa di una sua condizione". Questo è quanto sostiene Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, onlus che, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down del prossimo 21 marzo , ha lanciato la campagna di affissioni con lo slogan “Facciamoli nascere - #StopAborto”.

A Roma e nelle principali città italiane saranno presenti questi cartelli per ribadire che l’aborto oltre la 12sima settimana è vietato "a meno che - ricorda Ruiu - al figlio non sia, per esempio, rilevata la presenza della Sindrome di Down" . Secondo l'esponente di Pro Vita & Famiglia, le persone affette dalla sindrome di Down "non sono persone di serie B e hanno il diritto di essere riconosciute e custodite al pari di tutte" . La Ruiu considera "inquietante una società che con una mano celebra la Giornata di queste persone e con l'altra invita le mamme a eliminarli" e, pertanto, a nome di Pro Vita & Famiglia, chiede alla politica di impegnarsi "a quelle mamme e a quei papà che vengono a conoscenza della presenza della trisomia 21 per il loro bambino, tutti gli aiuti e le rassicurazioni per superare paure e difficoltà". E conclude: "Le persone con Sindrome di Down, possono andare a scuola, lavorare, avere successo nella vita, raggiungere finanche l'indipendenza, ma soprattutto condurre una vita felice!".