"Fallo per me...". Il candidato di Majorino cerca voti sulla chat gay

In campagna elettorale vale tutto, certo. Ma il "corteggiamento" dei votanti qualcuno lo ha preso fin troppo sul serio. In Lombardia, ad esempio, un candidato di centrosinistra in corsa con Pierfrancesco Majorino ha deciso di farsi propaganda su Grindr, l'app di incontri riservata agli utenti gay. Così, tra le foto con cui i frequentatori della piattaforma sperano di acchiappare un potenziale partner sono comparse anche quelle di Michele Usuelli, medico di terapia intensiva neonatale già consigliere comunale di +Europa. Intenzionato piuttosto ad acchiappare preferenze elettorali.

"Fallo per me, votami"

" Fallo per me, votami! ", ha scritto su Grindr il candidato, lanciando un appello elettorale sul filo sottilissimo dei doppi sensi. Sul suddetto social network, infatti, in genere non si parla di politica: del resto gli iscritti si presentano nella speranza di incrociare le loro preferenze (non certo elettorali) con quelle di altri utenti interessati a socializzare. E poi chissà. Nel caso di Usuelli - al quale bisogna riconoscere una certa originalità - la piattaforma è diventata lo strumento per far circolare informazioni sul proprio impegno elettorale nella corsa al Pirellone. L'effetto, certo, è stato surreale e un po' imbarazzante. Cringe, direbbero i giovanissimi.

La propaganda del "medico sexy" per Majorino

" Medico sexy e consigliere regionale, mi candido a Mi, Bg e Bs per liberare il sesso, la scienza, la vita ", si legge nella breve descrizione compilata dall'attivista di +Europa per presentare se stesso. Poi l'appello al voto velatamente allusivo. " Chiedimi ciò che vuoi, voglio sbattermi per te! ". Tra le fotografie pubblicate dal politico, anche quella con una bandiera della Regione Lombardia in versione arcobaleno (e non con il tradizionale sfondo verde). Chissà se qualche utente avrà contattato in privato il politico per chiedere chiarimenti sul suo programma elettorale. E chissà, pure, cosa sarebbe stato detto o scritto se una simile trovata l'avesse attuata un candidato di centrodestra.

Il mio candidato in regione Lombardia da oggi anche su Grindr pic.twitter.com/pzcA6IBOGq — Lukeeeeeed (@Lukeeeeeed1) January 17, 2023

Chi è Usuelli, "l'anti-Pregliasco"

Medico con anni di esperienza professionale nei Paesi in via di sviluppo, Usuelli in ogni caso non è nuovo alle provocazioni, anche sul fronte politico. Nei giorni scorsi il neonatologo 48enne si era definito "l'anti-Pregliasco", in riferimento al direttore dell'Irccs Galeazzi capolista della civica di Pierfrancesco Majorino, che si era già auto-candidato come eventuale assessore al Welfare.