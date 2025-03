"Via fascisti e polizia". Gli antagonisti contro la Commissione per le case occupate

Foto di Riccardo De Corato

La Commissione di inchiesta parlamentare sulle periferie quest'oggi ha visitato la zona di via Gola dove si trovano gli edifici Aler e il centro sociale Cuore in gola. A guidare il sopralluogo è stato il presidente della commisione, Alessandro Battilocchio di Fratelli d'Italia. Inevitabilmente, i centri sociali hanno accolto i parlamentari con una contestazione, a fronte del fatto che numerose abitazioni di quella zona sono attualmente occupate abusivamente. I centri sociali, anche questo, sostengono da anni i cosiddetti movimenti per la casa e l'idea che una Commissione parlamentare possa aver effettuato un sopralluogo in un'area che loro considerano sotto la propria giurisdizione ha fatto alzare la tensione.

" Via via fascisti e polizia ", hanno gridato gli antagonisti all'indirizzo della Commissione, che non si è lasciata scoraggiare e ha portato a termine il suo incarico. " Stiamo facendo sopralluoghi con i rappresentanti di Aler e dei municipi in aree della città ad alto tasso di occupazione di immobili. Siamo andati in via Gola e un gruppo di giovani del centro sociale ci ha accolto gridando ", ha spiegato Battilocchio raggiunto dall'Adnkronos. Ma, ha proseguito l'esponente di Forza Italia, " noi non ci siamo fermati e, grazie al supporto delle forze dell'ordine che ci stanno accompagnando nel percorso, abbiamo proseguito il nostro giro ".

Quella messa in atto dagli antagonisti, ha proseguito Battilocchio, " è stata una forma di intimidazione non riuscita: il segnale è quello di mostrare che lo Stato in termini di legalità non fa passi indietro ". Il tema che ora la Commissione sta affrontando " è quello delle occupazioni abusive: non abbiamo esitato un secondo e abbiamo proseguito il nostro giro negli immobili occupati con il supporto delle forze dell'ordine che hanno garantito la nostra sicurezza ". A tal proposito, ha spiegato lo stesso Battilocchio, " si riscontra una evidente percezione di insicurezza, con un preoccupante aumento dei reati predatori, spaccio, commercio abusivo e abbandono di rifiuti ".