“Favorisce la sinistra...”. Bocchino smonta Vannacci in diretta

Il voto dei cosiddetti Vannacciani, i seguaci del generale Roberto Vannacci, diventa e diventerà il fulcro del dibattito politico italiano. Ieri in Aula la maggioranza ha votato compatta per l’invio delle armi a Kiev ma Vannacci e i suoi deputati soprattutto hanno preso una strada diametralmente opposta. Parte da queste premesse la discussione serale di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico e non solo condotto dalla giornalista Lilli Gruber su La7 ogni sera in prima serata.

Da qui la stoccata di Italo Bocchino che, numeri alla mano, ha lanciato una frecciatina contro il generale. "È presto, non sappiamo cosa dirà Vannacci. Se diventa doroteo, c'è più possibilità di stare in coalizione... Se invece segue Afd è un altro conto". La narrazione di Bocchino è confermata dai dati e dagli ultimi sondaggi che danno il partito di Vannacci solo al 3,9%.

Ma l’attacco di Bocchino continua: "Vannacci anche se si sposta più a destra, rischia di portare voti a sinistra. C'è questa teoria del tradimento, credo che i sondaggi piano piano si ridimensionano". Alla domanda se il leader di Futuro nazionale rappresenta un problema, Bocchino risponde a tono: "Al momento sull'Ucraina ha votato con il governo". Per Italo Bocchino il voto per Vannacci rischia di essere un voto inutile che favorisce solo la sinistra: "Gli italiani non vogliono voto inutile, però, il suo consenso si sgonfierà"

In realtà, a ben vedere, era stato lo stesso Vannacci a chiarire la sua posizione dopo la decisione politica di abbandonare un partito della maggioranza: "La separazione dalla Lega è stata scelta maturata.

#ottoemezzo Per Italo Bocchino il voto per Vannacci rischia di essere un voto inutile che favorisce solo la sinistra: "Gli italiani non vogliono voto inutile, però, il suo consenso si sgonfierà"https://t.co/nJlW2PsBnQ — Otto e Mezzo (@OttoemezzoTW) February 12, 2026

A un certo punto ho capito che i miei valori non erano più riflessi al 100%. Sicuramente la votazione sull'invio delle armi a Kiev è stato un evento importante, soprattutto perché qui dentro io e i miei colleghi abbiamo sempre votato contro".