Fedriga domina in Friuli Venezia Giulia: vola oltre il 60% e strappa il bis

Articolo in aggiornamento

Dal Friuli Venezia Giulia arriva l'ennesima conferma dell'ottimo momento che sta attraversando il centrodestra: Massimiliano Fedriga è stato confermato presidente della Regione, da sempre dato per assoluto favorito rispetto ai suoi avversari. Stando al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il governatore uscente è riuscito a imporsi con una forchetta tra il 61% e il 65% dei voti. Non c'è stato nulla da fare per gli altri contendenti, che non sono mai stati della partita e che infatti sono stati fatti fuori dai giochi in maniera inequivocabile.

Fedriga doppia Moretuzzo di Pd e M5S

Il principale sfidante di Fedriga era Massimo Moretuzzo del centrosinistra: il candidato - su cui hanno puntato Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra italiana e alcune liste civiche - non è riuscito ad andare oltre il 28-32%. Molto distante anche Alessandro Maran appoggiato dal Terzo Polo: l'uomo proposto da Azione e Italia Viva si è fermato al 3-5%. Il nulla di fatto riguarda pure Giorgia Tripoli (2-4%) sostenuta da Insieme liberi.

I primi dati parlano di un'affluenza di circa il 44%, ovvero cinque punti in meno del 2018. Anche in quella occasione Fedriga aveva riscontrato un grande successo, con il 57,09% che lo aveva premiato in maniera larghissima. Il candidato del centrodestra aveva avuto la meglio su Sergio Bolzonello del centrosinistra (26,84%), Alessandro Fraleoni Morgera del Movimento 5 Stelle (11,67%) e Sergio Cecotti (4,40%).

Le reazioni

In attesa di dati ufficiali e definitivi Debora Serracchiani del Partito democratico, intervenuta in occasione dello speciale elettorale su Rai 3, ha voluto ringraziare il candidato Moretuzzo e ha rivendicato la scelta del campo giallorosso con i grillini: " È riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile ".