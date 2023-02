“Un figlio gay? Diverso da me, come se fosse milanista”. E sul busto del Duce...

Ignazio La Russa è uno degli ospiti del ritorno del programma Belve, in onda il martedì in prima serata su Rai2, condotto da Francesca Fagnani. Le domande impertinenti e spesso ficcanti della conduttrice nei confronti del presidente del Senato fanno emergere alcuni tratti della personalità del suo ospite, portandolo a fare numerose rivelazioni, anche sul suo privato. " Non mi sento una belva, davanti a lei un coniglietto ", ha scherzato il presidente del Senato rivolto alla giornalista.

" Non amo piacere a tutti: un pregio? Non mi prendo troppo sul serio. Difetto? A volte sono superficiale ", continua La Russa, che poi sottolinea: " Meglio essere né La Rissa, né pompiere. La Rissa verbale? Qualche volta mi è capitato. Io incendiario? L'importante è non cambiare troppo. Sono invecchiato, e ho attenuato un po' il carattere.... ", ha confessato il senatore, che non esclude di sentirsi anche un po' democristiano. Nel corso dell'intervista i due si sono anche confrontati sui ricordi meno piacevoli, come gli Anni di Piombo e la manifestazione del giovedì nero di Milano, il 12 aprile 1973, quando morì l'agente Antonio Marino: " Non ho fatto cose da perdonarmi, per i giovani di destra partecipare a una manifestazione in cui muore un poliziotto è una cosa inenarrabile ".

Tornando al presente, all'esecutivo e agli attuali equilibri, La Russa è tornato a quanto accaduto in Senato nel giorno in cui è stato eletto presidente del Senato: " Il vaffa di Berlusconi in Aula era per Giorgia, lo dico per la prima volta, per i paletti per la Ronzulli come ministro ". E in merito ai rapporti di maggioranza, l'esponente di Fratelli d'Italia spiega: " Silvio comincia a capire che Giorgia non è una ragazzina cresciuta troppo in fretta, ma un leader di Stato. Lo dico a ragion veduta ". In tutta sincerità, il presidente del Senato ha ammesso anche il mancato feeling con un esponente istituzionale del centrodestra, rispondendo a una domanda su eventuali nemici in parlamento: " Mules? Come si chiama, il vice presidente della Camera? Mulè, non è mio nemico, ma lui non mi è simpatico ". Invece, in riferimento a una possibile "belvata" fatta a livello politico, il senatore ha ammesso: " Quando la mia amica Ronzulli aveva preso il posto di Meloni, e l'ho cacciata.... ".