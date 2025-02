"Il fine è costruire un futuro degno per la realizzazione dei giovani". Valditara chiude Next Gen 26

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto oggi alle 14:30 a Cortina d'Ampezzo all'evento conclusivo di "Next Gen 26", il campus itinerante finalizzato a promuovere l'innovazione didattica e digitale delle scuole italiane. Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito a studenti, docenti e dirigenti scolastici presenti in sala, il ministro ha spiegato che " Scuola futura vuole portare in mezzo ai territori, fra i cittadini, le straordinarie esperienze didattiche della scuola italiana. Ma vuole anche stimolare i giovani a partecipare a esperienze formative nuove ed entusiasmanti ".

Dal palco, il ministro spiega che questi incontri sono stati fatti in tutto il Paese, da nord a sud, " abbiamo girato l'Italia e oggi ci troviamo in Veneto. Devo dire che Scuola futura accende l'entusiasmo, che è l'obiettivo di una scuola capace di raggiungere i cuori, capace di stimolare passione, capace di suscitare emozioni. Allora si va a scuola con il sorriso e volentieri, perché si sa che si sta costruendo un bellissimo futuro con tanti amici e con dei docenti che si prendono cura del vostro futuro ogni giorno ". Valditara, poi, ricorda che questa settimana è stata aperta a Milano con 1500 presenze di studenti " che hanno partecipato a una 4 giorni sull'intelligenza artificiale. Il primo summit al mondo che ha saputo coniugare un dibattito alto con esperti internazionali, con le esigenze della scuola italiana, con le curiosità e le necessità della scuola italiana ".

La settimana che si conclude è cominciata con l'intelligenza artificiale ed è stata dedicata alle Stem, le materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche, con " nuove linee guida, investimenti in laboratori, formazioni e inclusione, perché abbiamo la necessità che ognuno di voi possa avere un futuro di realizzazione personale. Abbiamo voluto investire 600milioni di euro che ci ha dato il Pnrr per fare orientamento e ridurre il divario di genere. Abbiamo investito 450milioni per la formazione dei docenti nella didattica digitale. Abbiamo voluto investire 2.1miliardi per innovare dal punto di vista della digitalizzazione delle aule le nostre scuole ".

Valditara ha quindi ricordato l'incontro con il presidente del Cio, Thomas Bach, che " ci ha portato letteralmente i programmi educativi per diffondere i valori olimpici. Dei kit che verranno distribuiti in tutte le scuole italiane per far conoscere lo spirito olimpico. Lo sport è fondamentale per la crescita personale, per il contributo a un'educazione di valori vissuti e intesi fortemente. L'impegno, senza il quale non si raggiungono i risultati. Una competizione sana, che non vede l'altro come un nemico, come purtroppo oggi siamo abituati a fare dalla politica ai social. Nello sport non c'è il nemico, c'è la logica di una competizione leale, di un avversario che si dice appunto: 'Vinca il migliore' ". Poi, prosegue il ministro, " c'è il valore della lealtà, il tema del rispetto, della solidarietà, perché quando si fa parte di una squadra si respira solidarietà nei confronti dei compagni. Questa parola, compagno si adatta perfettamente a questa visione di chi gioca insieme a fa squadra. Compagno deriva da due parole latine: "cum" e "panis". Si mangia il pane insieme, si costruisce un percorso di vita insieme. Guardate la scuole come un luogo di amicizia ed è anche il luogo dell'inclusione. Perché abbiamo voluto investire sullo sport, sulla musica e il teatro? Per lottare contro la dispersione scolastica, perché lo sport fa si che molti ragazzi si appassionino ".