Fontana smentisce la sinistra: ecco perché ci sarà l'Ice a Milano

Tanto rumore per nulla. Nelle ultime ore si è parlato molto dell'arrivo in Italia degli agenti dell’Immigration and Custom Enforcement (Ice), agenzia che si occupa del contrasto dell’immigrazione negli Stati Uniti, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sinistra ha infatti colto la palla al balzo per attaccare il governo con le solite filippiche, ma ci ha pensato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a fare chiarezza: gli agenti saranno nel Belpaese esclusivamente per occuparsi della sicurezza di JD Vance e Marco Rubio.

"L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva semmai dovesse esserci qualche problema, ma io sono convinto che non succederà niente", la sottolineatura di Fontana. Il governatore ha poi tenuto a precisare che "la loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e Rubio, quindi che ci siano loro, che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che nessuno gli dia una spintona o che succeda qualcosa".

Nelle scorse ore il Viminale era finito sotto tiro. Dopo le indiscrezioni pubblicate dal Fatto Quotidiano erano arrivate le smentite del ministro Matteo Piantedosi, che aveva tenuto a rivendicare il ruolo centrale delle autorità italiane nel coordinamento della sicurezza dei Giochi. "È da escludersi categoricamente che operatori al servizio di delegazioni straniere - Usa o di altri Paesi - possano svolgere attività di polizia o similari sul nostro territorio, tantomeno se relative al contrasto dell'immigrazione.