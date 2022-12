Forbes non ha dubbi: "Meloni settima donna più potente del mondo"

Giorgia Meloni è entrata nella storia per essere il primo presidente del Consiglio donna in Italia, oneri e onori che non spaventano chi ha le spalle larghe. L’ascesa della leader di Fratelli d’Italia è stata riconosciuta a livello internazionale e anche Forbes ha acceso i riflettori su di lei: nella classifica di Forbes sulle donne più potenti al mondo occupa il settimo posto. Lei, inoltre, è l’unica italiana presente nella graduatoria sulle World’s Most Powerful Women.

Meloni settima donna più potente del mondo

Nel presentare Giorgia Meloni, Forbes ha citato in primis la nomina a presidente del Consiglio e il relativo traguardo storico. La rivista americana ha poi ricordato la carica di presidente di Fratelli d’Italia dal marzo 2014 e la sua adesione all’ala giovanile del Movimento Sociale Italiano all’età di 14 anni. E ancora, la citazione di un discorso legato alla comunità LGBTQ.

“Il 2022 ha segnato l’ascesa di nuovi leader politici, tra cui la prima donna primo ministro italiana Giorgia Meloni” , si legge su Forbes: "Come capo del governo italiano più a destra dalla Seconda guerra mondiale. Meloni è una figura controversa il cui futuro politico rimane incerto. Tuttavia, il suo successo rappresenta una conquista significativa per la leadership femminile come unica donna alla guida di una nazione del G20".

