"Forza Silvio, ti vogliamo bene". I lettori de ilGiornale.it travolgono d'affetto il Cav

La notizia del ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano è iniziata a rimbalzare poco dopo le 12.30 di ieri. Da quel momento è nato un tam tam mediatico e tutti, senza schieramenti e colori politici, si sono stretti attorno al Cavaliere per fornire la propria solidarietà. Dai vertici istituzionali passando per quasi tutto l'arco parlamentare, visto che dal M5s non ci sono stati ancora messaggi, e proseguendo tra la gente comune, l'ex premier è stato travolto da un'ondata d'affetto senza precedenti. Anche i lettori de ilGiornale.it hanno voluto fare la loro parte, commentando con messaggi di vicinanza e incoraggiamento la notizia del momento difficile del Cavaliere. Anche chi, di solito, esprime un pensiero critico nei confronti delle politiche di centrodestra ha messo da parte tutto per sostenere Silvio Berlusconi.

" Forza Silvio combatti anche questa battaglia... ", scrive un nostro lettore, al quale un altro aggiunge: " E vincila! ". Non esistono divisioni in questo momento, tutto il Paese è al fianco del Cavaliere. Emoziona leggere l'onda di affetto dei commenti dei nostri lettori ma, soprattutto, colpisce il fatto che l'ex premier venga da quasi tutti chiamato per nome, semplicemente "Silvio". Un dettaglio non da poco, che indica la familiarità con la sua figura, l'affetto quasi inconscio che ha saputo coltivare nel cuore degli italiani, che sperano di continuare a sostenerlo e, perché no, anche criticarlo per le sue posizioni politiche. Tra i tanti commenti che i lettori de ilGiornale.it ce ne sono tanti di "avversari" politici: " Forza Silvio, di cuore... Auguri anche da me che sono un avversario politico ". E ancora: " Non l'ho votato ma lo stimo e lo rispetto come uomo. Sinceri auguri di una pronta guarigione! ".