Dalla foto col Duce al pieno di preferenze: chi è la grillina più votata in Sardegna

Ha fatto il pieno di voti e il risultato le è già valso il titolo "regina" delle preferenze. La pentastellata Desiré Manca è al momento il candidato consigliere in Sardegna con il maggior numero di consensi personali ottenuti nel segreto dell'urna. L'esponente del Movimento, in corsa alle recentissime regionali sarde a sostegno della neoeletta presidente Alessandra Todde, ha sinora ottenuto 8.010 preferenze, un dato ragguardevole per una regione scarsamente abitata come la Sardegna. Ma non è la prima volta che la donna ottiene una popolarità mediatica al di là della sua attività politica.

Nel 2015, Manca era infatti assurta agli onori delle cronache per una fotografia pubblicata sui social, nella quale appariva abbracciata a un busto di Benito Mussolini. Riletta oggi, la notizia basterebbe da sola a far azionare i pretestuosi allarmi della sinistra antifascista, ossessionta dal Ventennio e dai suoi simboli anacronistici. In realtà, quell'immagine fu derubricata già all'epoca con rapidità dalla stessa esponente pentastellata. "State costruendo un caso politico sul niente, buona giornata", disse lei, chiudendo la questione una volta per tutte. Eppure, lì per lì, in molti si chiesero cosa avesse spinto Desiré a farsi ritrarre assieme al capoccione del Duce.

Certo, ne è passato di tempo ma quell'immagine fa ancora sorridere, soprattutto se riguardata oggi, in un momento storico in cui la sinistra vede il fascismo ovunque, talvolta arrivando a fare improbabili processi alle intenzioni (sbagliati all'epoca e altrettanto sbagliati ora). Se quello scatto fosse stato postato in rete adesso, la povera Desiré sarebbe stata probabilmente massacrata dai compagni, rimproverata oltremodo dai progressisti e dagli stessi grillini. Invece, ora i Cinque Stelle una piccola effigie dovranno farla proprio alla loro consigliera regionale, riuscita a ottenere numerose preferenze nonostante il partito grillino si sia fermato al 7,8% contro il 13,8 del Pd.

"Sono molto emozionata e confesso che ieri notte qualche lacrimuccia mi è scesa. Sono stata la persona più votata della Sardegna, un risultato eclatante e inaspettato. Gli elettori mi hanno attribuito una responsabilità enorme che non dimenticherò mai", ha commentato Manca. Ora - ha aggiunto - "dobbiamo iniziare a costruire dalle macerie che ci hanno lasciato. Un lavoro duro e difficile, ma sono sicura che l’onestà e il lavoro vero pagheranno. Io sono la dimostrazione che in politica non è sempre vero che va avanti chi pratica il voto di scambio: in questi cinque anni non ho mai ‘sistemato’ nessuno, ho sempre avuto le mani libere: e questo la gente lo capisce".