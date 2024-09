Gelmini da Lupi: "percorso avviato"

Ascolta ora 00:00 00:00

«L'incontro con Maurizio Lupi è stato costruttivo. Da parte di Noi Moderati c'è una disponibilità ad allargare quel movimento ed è evidente che su molti temi politici c'è una consonanza oggettiva visto che veniamo da storie politiche simili, condividiamo l'orizzonte popolare e la volontà di valorizzare i corpi intermedi». Lo ha detto Mariastella Gelmini commentando con alcuni suoi referenti locali l'esito dell'incontro che, insieme a Mara Carfagna e a Giusy Versace, ha avuto con l'esponente di Noi Moderati. «Dobbiamo prendere atto che, con l'implosione del terzo polo, il sistema politico italiano si sta di nuovo bipolarizzando - ha aggiunto - ed è evidente che non vogliamo e non possiamo scegliere di stare dalla parte di quello della sinistra radicale e del populismo a 5 Stelle.

Abbiamo posto a Maurizio una serie di temi, a cominciare dalle misure per aumentare il potere d'acquisto delle famiglie, pur nell'ambito di una legge di bilancio che dovrà tenere conto del fardello del debito e delle nuove regole di finanza pubblica, per verificare se, in un'ottica di possibile collaborazione, si possa contribuire a rafforzare l'area centrista. Ci rivedremo nei prossimi giorni per delineare un percorso».