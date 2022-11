"Non accetto regole imposte dalla Francia". Giletti si sfoga in diretta

Le lezioncine che la Francia vorrebbe impartire all'Italia hanno fatto sbottare Massimo Giletti, che ha voluto replicare a muso duro alle minacce di ritorsioni che in questi giorni sono arrivate da Parigi all'indirizzo del nostro Paese. A scatenare l'ira francese è stata la vicenda della nave Ocean Viking e la gestione degli sbarchi sulle coste italiane, ma evidentemente Parigi dimentica ciò che accade a Ventimiglia. Ecco perché il conduttore di Non è l'arena, programma in onda la domenica sera su La7, si è sfogato in diretta.

Giletti ha raccolto le opinioni dei diversi ospiti in collegamento e in studio, tra cui quella del giornalista francese Eric Jozsef di Liberation. Il conduttore ha invitato a mettere da parte la solita ipocrisia e ha perso la pazienza, facendo notare che la questione relativa all'immigrazione rappresenta un fronte caldo non da pochi giorni ma da moltissimi anni. In effetti, al di là degli appelli e degli slogan retorici, non si è ancora arrivati a una soluzione condivisa a livello europeo. " Mi sono rotto le scatole! ", ha esordito Giletti.

"Per voi Lampedusa non esiste"

Successivamente il giornalista ha proseguito il suo monito, sottolineando il fatto che " sono anni che noi ci troviamo tutte le volte a raccontare questa storia ". E subito dopo ha sferrato l'attacco alle dure prese di posizione da parte della Francia: " Lo dico da italiano: non accetto che dalla Francia, dall'alto di certe situazioni, si diano le regole ". Anche a suo giudizio sarebbe opportuno affrontare il tema in maniera coordinata con l'Unione europea. Al tempo stesso si è detto " stufo " di vedere che il nostro Paese " viene considerato una provincia dell'Europa ".

L'invito di Giletti è dunque quello di sedersi tutti attorno al tavolo e provare a cercare una soluzione senza lasciare soli i Paesi che devono far fronte all'onere in misura maggiore. Poi, rivolgendosi al collega francese Eric Jozsef, non le ha mandate a dire: " Sono stufo di vedere che Lampedusa per voi non esiste. Lampedusa esiste. È un problema dell'Europa. Troppo facile dire 'è italiano'. È di tutti ".