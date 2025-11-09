Giorgetti: "Sulla manovra massacrati da chi può farlo. Chi guadagna duemila euro non è ricco"

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, torna a parlare della manovra del governo, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe per rispondere ad alcune critiche ricevute. "Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45mila euro lordi all'anno, cioè poco più di 2mila euro netti al mese forse Istat, Banca d'Italia e Upb hanno un concezione della vita un po'… Noi siamo intervenuti quest'anno sul ceto perché i ceti più svantaggiati sono stati attenzionati negli anni scorsi. Abbiamo messo circa 18 miliardi e li abbiamo rimessi quest'anno per i redditi fino a 35mila euro. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e coperto la fascia fino a 50mila euro. A me sembra una logica, in fine dei conti considerando l'orizzonte pluriennale, assolutamente sensata".

Il ministro, che ha parlato in collegamento con il Festival dei Territori Industriali a Bergamo, si dice rammaricato soprattutto per una cosa: "Mi dispiace che le analisi si concentrano solo su una annualità dimenticando che abbiamo reso stabili e definitivi i tagli del cuneo contributivo. Una analisi serena e oggettiva credo possa portare a ben diversi risultati".

"Una volta che abbiamo cercato" di aiutare "non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che

hanno la possibilità di massacrare", osserva Giorgetti. "Ma non c'è problema, perché pensiamo di essere nel giusto. Penso che un'analisi serena e oggettiva" del complesso della manovra "possa portare a ben altri risultati".