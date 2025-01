Giorgia Meloni interviene alla Ripartenza di Porro - DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia era trapelata ieri sera, dopo un pomeriggio di voci che si rincorrevano. Poi la conferma: durante l'ottava edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare" ideato da Nicola Porro, un po' a sorpresa interviene anche Giorgia Meloni.

E lo fa nel pieno del caso Almasri, il cittadino libico prima arrestato, poi liberato e infine espulso dall'Italia, che è costato alla premier (insieme ad Alfredo Mantovano, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio) l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento e peculato.

"Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni - aveva detto ieri - Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada".