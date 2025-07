"Giorgia Meloni terrorista". La scritta choc nel centro di Torino

"Giorgia Meloni terrorista". Una scritta bianca, realizzata con la vernice sui marmettoni della centralissima via Garibaldi di Torino. Non è firmata e logica imporrebbe di attribuirla a ignoti ma, almeno in questo caso, definirli o almeno inquadrarne i gruppi di appartenenza è facile. La denuncia è stata fatta da Raffaele Marascio, capogruppo di FdI nella Circoscrizione 4 di Torino, che sottolinea come " le politiche di tolleranza nei confronti delle frange estreme dei centri sociali iniziano a dare i propri frutti vedo, complimenti Sindaco ". Da questo punto di vista, Torino è una città molto problematica anche a causa del centro sociale Askatasuna, che da anni occupa abusivamente un immobile pubblico in centro città ma che, nonostante questo, è coccolato dalla maggioranza politica della giunta comunale, che nonostante i procedimenti a carico dei suoi esponenti, e la violenza generata nei cortei, vuole legittimarne la presenza.

" Le scritte ingiuriose, tra cui ‘Giorgia Meloni terrorista’, comparse in via Garibaldi, sono la fotografia di una Torino ostaggio dei centri sociali e del mondo antagonista ", è il commento di Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia, che ha ribadito come questo sia " il risultato delle politiche di tolleranza messe in campo dal sindaco Lo Russo nei confronti delle frange più estreme, con tanto di percorso di legalizzazione e sostegno per chi diffonde odio e violenza, come Askatasuna ". Per D'Ambrosio, anche a fronte di episodi come questo, " è inaccettabile avvicinare le Istituzioni a certi mondi per proprio tornaconto politico. Non ci può essere dialogo con chi non riconosce e rispetta gli equilibri e le strutture democratiche ".

Probabilmente le videocamere di sorveglianza della zona hanno ripreso gli autori dell'atto vandalico ed è probabile che gli investigatori li abbiano già individuati.

Resta il fatto che esistono, e sono in rafforzamento, frange didella sinistra parlamentare, alla continua ricerca dello scontro con le istituzioni, che mira alla destabilizzazione dell'ordine costituito. Rischiano di diventare un pericolo concreto per la democrazia e per la libertà dei cittadini.