"Contro Giornale e Libero vergognose liste di proscrizione"

Dopo le provocazioni, arriva la solidarietà del mondo politico verso i giornalisti che sono stati presi di mira da un piccolo gruppo di Pro Pal che hanno manifestato davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, che è la stessa di quella di Libero.

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, parla di "un attacco gravissimo, addirittura messo in atto presentando delle vere e proprie liste di proscrizione con i volti dei giornalisti definiti 'servi' e rappresentati su dei volantini come dei poliziotti". Il deputato meloniano manda loro la sua "più sincera solidarietà" e conclude: "Un vergognoso attacco alla libertà, prima ancora che al diritto di cronaca e critica: come sempre a sinistra sono abituati a dare lezioni sulla libertà di stampa solo quando i giornalisti la pensano come loro". Il ministro del Turismo Daniela Santanché, invece, ha commentato la vicenda suoi social: "Vietato difendere il popolo ebraico. Chi lo fa, - ha scritto - come i giornalisti de Il Giornale e di Libero, non deve essere libero di farlo. Lo dicono i ProPAL. Lo pensa la sinistra. E la libertà di stampa? Quella vale solo per attaccare la destra".

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, invece, è convinto che si tratti di "un episodio grave che non può essere sottovalutato". La protesta dei militanti di Potere al Popolo, "organizzazione nostalgica dei peggiori regimi sovietici", secondo Bignami, "ha assunto toni intimidatori e aggressivi, puntando - spiega il capogruppo di FdI - chiaramente a delegittimare due testate colpevoli, secondo loro, di aver raccontato fatti reali e documentati". E ancora: "Non possiamo permettere - dice Bignami -che nel nostro Paese si crei un clima ostile verso il giornalismo libero e indipendente, soprattutto da parte di chi vorrebbe imporre un pensiero unico usando la piazza come strumento di pressione politica". Il capogruppo dei deputati meloniani ritiene che la libertà di stampa sia "un pilastro fondamentale della democrazia e - aggiunge - chi la attacca mette in discussione le basi stesse della nostra convivenza civile". Bignami, dunque, manda la sua solidarietà ai "giornalisti e agli operatori dell'informazione de Il Giornale e Libero" e li ringrazia "per il loro impegno quotidiano nel raccontare la realtà con coraggio e senza censure". Anche il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama, si è unito ai messaggi di solidarietà dei colleghi deputati:"Secondo i pro-Pal, i giornalisti di Giornale e Libero ‘non sono giornalisti, bensì servi del governo Meloni’ e ‘dei sionisti che appoggiano le politiche di Israele e di Netanyahu’". Speranzon ha espresso la sua solidarietà " ai giornalisti per i vili tentativi di intimidazione subiti" e ha ricordato che il presidio è nato per protestare contro alcuni articoli apparsi sul Giornale e su Libero in cui si parlava della ricostruzione fatta dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco in merito alle infiltrazioni da parte di alcuni agenti di polizia nelle fila di Potere al Popolo. "Si tratta di una iniziativa sovversiva che non fa bene alla libertà di stampa e di espressione in Italia”, ha concluso Speranzon.

La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Udc, Maie, ha parlato di "intollerabile attacco alla libertà di stampa e di espressione e ad Israele" che è stata messa in scena dai Pro-Pal e dai membri dei centri sociali. "Proprio quello che dicono di voler difendere, la pace e la libertà, viene falcidiato dai loro gesti che dovrebbero essere condannati da tutti i partiti dell'arco politico, senza distinzioni di sorta", attacca Biancofiore che aggiunge: "Sono loro, travestiti da pacifisti ma guerrafondai di fatto, a criminalizzare e intimidire chi ha l'unica colpa di fare il proprio mestiere in piena di libertà di pensiero sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti dell'uomo". Secondo la senatrice, le notizie "possono piacere o meno ma non devono mai essere usate per mettere alla gogna chi ha un'idea diversa dalla tua".

Biancofiore ha espresso la sua solidarietà "alle redazioni dei due quotidiani, ai rispettivi direttori e alla famiglia di editori liberi Angelucci" e si è detta certa che questi ultimi "non si piegheranno alle menzogne che inutilmente provano a seminare questi odiatori seriali, professionisti del disordine e tupamaros dell'incoerenza".