Giornata Unità nazionale, Meloni: "Celebriamo il percorso che forgiò l'Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi, lunedì 17 marzo, si celebra il Giorno dell’unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della Bandiera. Istituita nel 2012, la ricorrenza si celebra proprio nella data della proclamazione, avvenuta a Torino il 17 marzo del 1861, dell'Unità d'Italia. Dopo 164 anni dall’unificazione della Patria, la politica italiana si unisce intorno a questa ricorrenza tanto importante quanto colma di significato. Dal ricordo del capo dello Stato alle parole del presidente del Consiglio, passando per le dichiarazioni dell’opposizione: ecco come i politici hanno voluto celebrare questa giornata.

Il monito del Capo dello Stato

Durante la mattinata di oggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera all'Altare della Patria. Il capo dello Stato ha poi osservato un un minuto di raccoglimento. Ai piedi della scalinata del Vittoriano la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto. "La ricorrenza del 17 marzo sollecita l'impegno di ogni cittadino per rendere sempre più effettiva la realizzazione degli ideali di libertà e giustizia della Repubblica, affrontando le sfide per rendere concreta la pace in un contesto internazionale ove sono prevalse spinte aggressive, in Ucraina come in Medio Oriente", ha sottolineato la prima carica dello Stato associando la nostra unità nazionale con le recenti vicende internazionali.

Le parole della premier

Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni. "Oggi celebriamo l'identità della nazione, i valori che ci uniscono e il percorso che ha forgiato l'Italia", ha commentato sui social il premier. Che poi ha aggiunto: "Quest'anno, questa ricorrenza assume un significato ancora più solenne. Il Consiglio dei ministri ha colmato una lacuna normativa di sette anni e ha approvato lo schema di decreto del presidente della Repubblica che stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale - 'Il Canto degli Italiani' scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro - nelle cerimonie istituzionali e pubbliche.Un doveroso atto di rispetto verso uno dei simboli più rappresentativi della Nazione e della storia d'Italia”

Le dichiarazioni di Conte

Da qui il ricordo di Giuseppe Conte, esponente dell’opposizione e leader del Movimento 5 stelle. Anche nei momenti più difficili "ci siamo stretti attorno alla nostra bandiera e ne siamo usciti grazie al senso di comunità che il tricolore rappresenta e che è impresso nei valori della nostra Costituzione.

Battiamoci ogni giorno e in ogni luogo per quella solidarietà che non ci lascia mai indifferenti verso chi rimane indietro, schiacciato dalle difficoltà, dalle ingiustizie e dalle tante cose che non funzionano, che richiedono il nostro impegno concreto". Lo scrive sui social il numero uno del Movimento.