"Golpe all'Amatriciana": è bufera su Giannini che nasconde lo scandalo dossier

La sinistra mediatica prende la realtà e la fa a pezzetti. Sullo scandalo dossieraggio la parola d’ordine è una sola: minimizzare. Davanti alle parole drammatiche per un verso di Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia, e per altro verso di Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia, il salotto della gauche nostrana prova a giocare la carta dell’ironia. Un modo come un altro per provare a nascondere il presunto bersaglio del dossieraggio – in gran parte esponenti della colazione di centrodestra – e mettere la polvere sotto al tappeto.

L’avanguardia di questo nuovo movimento giornalistico è guidata da Massimo Giannini, eterno avversario dell’esecutivo Meloni ora editorialista di Repubblica. Incalzato da Lilli Gruber, durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo su La7, la firma progressista si lancia in paragoni quantomeno azzardati. "Come spesso accade in Italia la situazione è grave ma non è seria” , esordisce Gianni. Che poi aggiunge: “Grave perché questa grande quantità di accessi a banche dati riservati, accessi che riguardano un po' ogni tipo di personaggi”. Poi, a stretto giro, la sparata definitiva: “Tuttavia – sostiene Giannini ironizzando - mi sembra che stiamo oscillando tra il golpe e il Watergate all'Amatriciana, come dico io ".

Et voilà. Lo scandalo dossieraggio derubricato, con sprezzo del ridicolo e del pericolo, a una semplice battuta da stand-up comedy. " Non abbiamo elementi per parlare di dossieraggio, tutta questa mole di dati non si sa se li commissionava qualcuno - riprende -. Perché la destra cavalca il caso? . L’accusa all’esecutivo di centrodestra non tarda ad arrivare: "Cavalcano l'onda del golpe, della democrazia sotto attacco. Ma a me non sembra, propendo più per il golpe all'Amatriciana. Semmai è la destra che ha un know-how in materia... Ne hanno tirati fuori di tutti per mettere sotto attacco alcune istituzioni che danno fastidio e anche i giornalisti”. Questa vicenda viene usata come una clava contro i giornalisti. E con le elezioni in vista, la vicenda viene usata come una chiamata alle armi per un'elezione molto delicata per la destra italiana" , conclude Giannini.