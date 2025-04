"Governo di fascisti, tornino nelle fogne". L'attacco di Fulvio Abbate

Ascolta ora 00:00 00:00

Insulti gratuiti, paragoni storici azzardati se non assurdi e, ovviamente, una caccia mediatica al presunto fascista di turno. In occasione del 25 aprile, secondo la maggior parte della grancassa mediatica di sinistra, vale tutto. Un esempio perfetto di questa deriva poco liberale è Fulvio Abbate, scritto distante dalle istanze del governo e critico d’arte.

Interpellato dai suoi follower in merito alla Festa della Liberazione e alle ben note disposizioni del governo sulla sobrietà da mantenere, il saggista ha completamente perso il controllo e la componente ideologica del suo pensiero, come spesso accade, ha prevalso. In primis, secondo il suo ragionamento, in “Italia c’è un governo di fascisti”. A capo di questo esecutivo simile a quello del Ventennio, vi troviamo “Giorgia Meloni che è una fascista che non ha mai compito un gesto di discontinuità rispetto alla sua miserabile storia politica”. Ma non solo:“Il tono sobrio dettato dal governo è irricevibile”. L’invito a questi presunti fascisti è quello di “tornare nelle fogne”.

Parole che hanno scatenato la reazione di Giuseppe Cruciani. Durante il tradizionale appuntamento con gli ascoltatori della Zanzara, il conduttore radiofonico ha deriso le ultime uscite del saggista rosso. “Vi leggo queste parole, in Italia c’è un governo di fascisti, la Meloni è una fascista…questi fascisti dovrebbero stare nelle fogne perché quello è il loro posto. Parole dette dall’amico Fulvio Abbate”, ha esordito. Poi, a stretto giro, ha aggiunto sarcasticamente: “Posa il fiasco!”. Un discorso che poi ha allargato all’intera gauche politica e mediatica. Questa ossessione per il fascismo, secondo Cruciani, è ridicola.

“Il 25 aprile si celebra lo stesso”, ha detto il conduttore, criticando chi pensa che questo evento voglia “annacquare il 25 aprile”. E ancora: "Non è colpa di Giorgia Meloni se il Papa è morto il 21 aprile".