La grillina Cherchi smentisce il Giornale. Ma un video la sbugiarda

Alla cortese attenzione del Direttore responsabile de IL GIORNALE

Io sottoscritta On. Susanna Cherchi, in riferimento all’articolo pubblicato in data 14 NOVEMBRE dal titolo “DAL PREFETTO ALLA GRILLINA: POLITICA SCOSSA DAL SESSISMO” contenente informazioni che ritengo inesatte, chiedo la pubblicazione della seguente rettifica:

Si precisa che il Vicepresidente della Camera Sergio Costa non mi ha tolto la parola ma che il microfono si è spento in quanto si era esaurito il minuto a mia disposizione. Quanto riportato nell’articolo risulta non conforme alla realtà.

Susanna Cherchi

Prendiamo atto che l'onorevole grillina non smentisce il pressing di Giuseppe Conte, le scuse al ministro Valditara probabilmente non le avrebbe mai fatte e dalla replica capiamo perché.

Basta guardare il video pubblicato sul sito del Giornale per vedere che il vicepresidente Costa ammette di averle tolto la parola prima che

sia passato un minuto e che lo stesso esponente grillino stigmatizzi le parole sul paragone Valditara-killer femminicida come "inopportune". Come inopportuno è il tentativo di mistificare la realtà in modo così temerario.