"Meno male che ci sono gli Houthi". La sparata e il ritorno flop in Ue di Grillo

Doveva essere il grande ritorno nel cuore dell'Europa di Beppe Grillo, ma rimarranno una battuta tutt'altro che divertente sugli Houthi e mezza sala vuota. Oggi il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle è stato protagonista di un convegno al Parlamento europeo di Bruxelles sull'Europa sociale e a sfoderato il solito monologo tra scorrettezza e black humor, ma non come un tempo, questa volta le risate sono state poche. A fare storcere il naso a molti è stato il riferimento alla crisi in Medio Oriente, in particolare ai ribelli yemeniti: il 45 per cento dei container in Europa viaggiano vuoti, meno male che ci sono gli Houthi. Gelo.

"Questa è una battutaccia, mi vedo già tutti i titoli" , ha ammesso lo stesso Grillo, soddisfatto per la solita provocazione. "Il traffico di container europeo, da uno studio fatto dai tedeschi, il 45 per cento dei container che gira in Europa è vuoto. Non riusciamo a fare un piano logistico per far girare le navi, i camion e i treni pieni", ha proseguito il comico genovese. "In Europa dobbiamo assumere una narrazione" , ha aggiunto, evidenziando che a suo avviso oggi il nemico è quello che va in bicicletta, perchè non compra una macchina, non si indebita, non ha l'assicurazione, non provoca incidenti: "Non incide nel Pil e non conta niente. E peggio di lui è il pedone, che non compra nemmeno la bicicletta".

Il solito Grillo, niente di nuovo e niente di divertente. Ma non è tutto. Mentre stava parlando da una ventina di minuti, mezza sala si è alzata per uscire. Una scena che non è passata inosservata: "Dove andate ? Oh? Ferma, ferma, finito, finito. E che c... va bene, allora io vi saluto..." , la sua reazione. Il motivo di questa fuga? Secondo l'eurodeputata grillina Sabrina Pignedoli i presenti "dovevano prendere l'aereo" . Chissà. Ciò che è certo è che l'ironia sul Medio Oriente non conquisterà le prime pagine, se non in chiave negativa: applaudire dei terroristi per degli attacchi che mettono a rischio l'economia internazionale e soprattutto la vita di molti innocenti non è divertente.

Se non per i grillini talebani, gli irrecuperabili.