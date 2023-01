Scontro di fuoco con Gualtieri. E la Cgil è sempre più grillina

La Cgil continua ad attaccare il sindaco di Roma Gualtieri, l’amministrazione pd capitolina e la gestione dei rifiuti in città.

Ieri Ama, la municipalizzata dei rifiuti romana, ha presentato trionfalmente il nuovo piano industriale, che a giudizio dell’amministrazione dovrebbe liberale la capitale dalla spazzatura che da mesi invade le strade della città insieme ai cinghiali.

Un piano da 700 milioni con 600 nuove assunzioni e 300 nuovi mezzi.

Ma per la Cgil non è sufficiente.

L’obiettivo del piano è portare la a raccolta differenziata, che attualmente si attesta al 45,9%, al 60% nel 2028.

Lontano da quanto promesso da Gualtieri nel programma elettorale, ricorda la Cgil: "Il Piano di AMA si ferma al 47% di raccolta differenziata dopo i primi due anni di consiliatura e al 56% a fine legislatura, target che disattendono gli obiettivi del programma elettorale del 50% di differenziata dopo i primi due anni e tra il 65 e il 70% entro la fine del mandato ", scrive il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, bocciando il piano industriale della partecipata capitolina. " Sulla pulizia della Capitale non si registrano passi avanti - ricorda Di Cola - Come denunciamo da settimane la città vive l'ennesima crisi che vede peggiorare la qualità del servizio e del lavoro, con le operatrici e gli operatori di AMA che sotto la pioggia e con il freddo raccolgono a mano i cumuli di rifiut i”.

Gualtieri invece se lo intesta: " Il piano industriale di Ama, si affianca a tutto questo per contribuire in maniera decisiva a una maggiore efficienza della raccolta, anche in termini di decoro e di pulizia delle strade, assicurerà un forte investimento su impianti e personale oltre che un significativo potenziamento della raccolta differenziata. Tutti gli obiettivi ai quali abbiamo puntato fin dal nostro insediamento".

"Non è adeguato - insiste Di Cola - non risponde a pieno agli impegni elettorali del Sindaco e del Piano dei Rifiuti dello stesso Comune di Roma. Un piano che non inciderà in maniera significativa sul decoro e la pulizia della città, non chiude il ciclo dei rifiuti, che prevede assunzioni insufficienti per raggiungere gli obiettivi e che disegna una piccola Ama che dovrà continuare a dipendere dai privati. Servono scelte coraggiose e idee forti perché con questo piano poco ambizioso non migliorerà il servizio e non si ridurranno i costi della TARI - denuncia il sindacalista - per le cittadine e i cittadini di Roma. Speriamo che almeno su questo tema ci potrà essere un confronto con l’Amministrazione".

Per Gualtieri " Il voto del Cda di Ama segna un passaggio determinante per il futuro della città. Accanto al piano commissariale dei rifiuti già approvato l'anno scorso - ha aggiunto il SIndaco - sarà finalmente possibile un servizio di raccolta, trattamento e smaltimento all'altezza di tutte le altre capitali europee e di quanto meritano le cittadine e i cittadini di Roma. Siamo già partiti con la manifestazione di interesse sul nuovo termovalorizzatore che, insieme agli altri impianti previsti, garantirà l'autosufficienza impiantistica necessaria a questa città".

Invece la Cgil si porta avanti e chiede il superamento di Ama a favore di una multi utility dell'economia circolare: " A febbraio presenteremo una nostra analisi sul piano, le nostre proposte, a partire dalla necessità di superare Ama e costruire la multi utility dell'economia circolare ".

Del resto sin dall’incipit della presentazione l'azienda municipale mette le mani avanti: " Roma è un unicum nazionale - si legge ancora nella nota - per dimensioni, caratteristiche morfologiche e complessità. Ama effettua quotidianamente interventi di igiene urbana operando su un'area pari a 7 volte quella di Milano, 11 volte quella di Napoli e 13 di Bologna". Come a dire: è per questo che i cinghiali vengono a Roma e non a Milano.

Il Piano viene criticato anche dal capogruppo capitolino della Lega, Fabrizio Santori: "È solo un annuncio reboante che elenca cose da fare già dette, già programmate, e già puntualmente disattese negli anni scorsi, già dalla giunta del sindaco Marino. Tolta la realizzazione del termovalorizzatore che risolverà molti problemi, un piano vero, con obiettivi reali e certamente raggiungibile con tempi e modalità, non è stato redatto", ha sottolineato Santori che poi attacca sul modus utilizzato dall'amministrazione: "Il Campidoglio non ha permesso il dibattito in Aula Giulio Cesare e i consiglieri di Roma Capitale ancora non hanno ricevuto il documento ufficiale", denuncia il consigliere promettendo battaglia.

"Il primo obiettivo del Piano strategico secondo Ama è quello di portare la qualità dei servizi di igiene urbana al livello delle più virtuose città e capitali europee. Saranno ottimizzati i servizi dedicati al recupero dei rifiuti a bordo cassonetto; potenziate le attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato su tutto il territorio e introdotto un nuovo servizio ad hoc per il decoro di 100 piazze, effettuato con nuove spazzatrici semi-automatiche.

La riorganizzazione dei servizi passerà anche dal rinnovamento della flotta aziendale, con l'arrivo di circa 300 mezzi nuovi già nel 2023, e dal piano assunzioni: fino a 600 lavoratori e lavoratrici in più, al netto del turnover, entro il Giubileo del 2025.

"La raccolta differenziata, che attualmente si attesta al 45,9%, punta al 60% nel 2028. Tra le azioni previste: la realizzazione di 8 nuovi Centri di Raccolta entro il 2026, con un incremento di frazioni riciclabili (legno, ingombranti, Raee, ecc.) conferibili gratuitamente da parte dei cittadini di oltre 40mila tonnellate; l'evoluzione dei modelli di raccolta, che, in arco piano, prevede l'aumento dal 33% al 45% degli abitanti serviti da raccolte di prossimità specifiche, con la riorganizzazione del "porta a porta" e lo sviluppo di domus ecologiche in zone con peculiari caratteristiche urbanistiche; il potenziamento della raccolta differenziata stradale; lo sviluppo del sistema "a campana", che consente lo svuotamento su qualsiasi lato della sede stradale (già in atto la sperimentazione a viale Libia e viale Eritrea in II municipio) o tramite container scarrabili (in atto la sperimentazione a Tor Bella Monaca in VI municipio); il potenziamento del 20% dei prelievi per le utenze commerciali per incrementare, in particolare, l'intercettazione dei rifiuti dalle utenze "food" (ristoranti, bar, pizzerie, eccetera). I nuovi servizi, effettuabili anche con mono-operatore, permetteranno di recuperare personale per attività di pulizia e spazzamento. Per la prima volta, sarà avviata la sperimentazione di un servizio dedicato per la raccolta differenziata dei materiali assorbenti (pannolini/pannoloni) e sarà possibile consegnare i rifiuti tessili anche in alcuni Centri di Raccolta.

Oltre al termovalorizzatore, sono previsti poi 8 nuovi impianti per il trattamento delle diverse frazioni così da abbassare i costi per la chiusura del ciclo e aumentare i ricavi da vendita di materiale differenziato, con un saldo positivo per le casse pubbliche di 100 milioni a fine quinquennio."

Anche se dovessero riuscire a realizzarlo, l'obiettivo del 60% di differenziata sarebbe insufficiente, lontano dai target delle altre città.

Da qui la contrarietà della Cgil. Sempre più distante dal Pd, e vicina ai 5 stelle.

Proprio a partire dalle regionali in Lazio dove ha schierato la segretaria generale Tina Balì capolista con i grillini.