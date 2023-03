"Hanno fatto il loro dovere". Tajani smonta le polemiche su Guardia Costiera e Finanza

Nonostante gli attacchi pretestuosi e ingiusti piovuti sulle forze militari marittime italiane nelle ultime settimane da parte di opposizioni e organizzazioni private, che hanno il solo scopo di destabilizzare il governo, l'esecutivo è compatto nel difendere guardia costiera e guardia di finanza. Il lavoro svolto da questi due corpi è da sempre stato un vanto per il Paese, come dimostra l'impegno profuso negli ultimi giorni davanti all'impennata di intercettazioni di barchini in mare. Il caso di Cutro è oggetto di un'indagine da parte della procura, ma Antonio Tajani, intervistato da Radio24, non ha dubbi: " Non c'è stato un attimo nella tragedia di Cutro in cui guardia di finanza e guardia costiera non abbiano fatto il loro dovere ".

Parole nette, che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni, quelle del ministro degli Esteri. D'altronde, le evidenze riportano che i nostri due corpi hanno rispettato quanto il protocollo prevede in situazioni come queste. Dopo la segnalazione di Frontex sull'avvicinamento di questa nave, su cui non si sapeva nulla, " due navi sono uscite per individuarla ma non è stato trovato nessuno. Questa nave è arrivata poi sino a poche decine di metri della terraferma e, vedendo delle luci, gli scafisti hanno fatto un'improvvisa virata e il natante è andato a infrangersi contro una secca ". La ricostruzione fatta dal ministro è quella che emerge dai racconti e dalle evidenze finora raccolte, in base alle quali fino a pochi secondi dalla secca il caicco non era in pericolo e la sua navigazione procedeva regolarmente.

Tajani sottolinea che " guardia di finanza e costiera non hanno alcune responsabilità: c'è stata una critica ingiustificata ". Una tesi condivisa da tutto l'esecutivo, schierato senza eccezioni al fianco di questi uomini e donne che ogni giorno vivono al mare in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più rischiose. " Sono marinai e i marinai non avrebbero mai rinunciato a salvare delle persone ", ribadisce il ministro, che sottolinea l'ovvietà che non viene considerata da chi punta il dito contro i due corpi militari italiani: " L'incidente non è avvenuto a 100 o 50 miglia, ma davanti alle coste perché è stata effettuata una manovra sbagliata ".