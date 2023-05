Guardia di Finanza: Andrea De Gennaro è il nuovo comandante

Il generale Andrea De Gennaro, 64 anni, è il nuovo comandante della Guardia di Finanza. La decisione è emersa nel corso dell'ultimo consiglio dei Ministri, anche se la formalizzazione della nomina arriverà nella prossima riunione dell'esecutivo, vista l'assenza del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, impegnato in Giappone con il G7.

La nota di Palazzo Chigi

" Il Consiglio dei ministri ha preso atto che il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti formalizzerà nella prossima riunione la proposta di nomina del comandante generale della Guardia di Finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto ", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Come abbiamo visto sul Giornale, due giorni fa nella caserma “Piave” del Comando generale della Gdf, a Roma, c'è stato il saluto di commiato del comandante generale Giuseppe Zafarana, dopo 42 anni di servizio (Zafarana è stato nominato presidente del cda di Eni).

Dopo un fisiologico dibattito interno le forze politiche della maggioranza hanno trovato l'accordo sul nome del nuovo comandante, che nel frattempo aveva assunto l'interim del comando delle Fiamme Gialle.

Chi è Andrea De Gennaro

Nato a Roma l'8 gennaio 1959, il nuovo comandante della Gdf ha iniziato la sua carriera al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Genova, dove ha assunto il Comando della Sezione Antidroga fino al 1984 per poi passare, fino al 1987, al Nucleo Centrale Polizia Tributaria di Roma nella sezione “Dogane e Monopoli” e poi alla prima Sezione Speciale. Dal 1998 al 2001 è comandante provinciale di Bergamo e dal 2001 al 2004 è comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria “Toscana” di Firenze. Nel triennio 2008-2010 assume il comando provinciale di Roma, nel triennio successivo è direttore centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno mentre dal 2014 al 2016 è comandante regionale Toscana. Un anno dopo assume l'incarico del comando Interregionale dell’Italia Meridionale, con sede in Napoli, mentre nel 2017-2020 à comandante dei reparti speciali e comandante aeronavale Centrale. L'ultimo triennio, infine, lo vede nel ruolo di comandante interregionale dell'Italia Centrale fino a quando, il 15 novembre 2022, diventa comandante in seconda delle Fiamme Gialle.