“Lo ha votato il Pd”. Renzi smaschera l’asse Schlein-Landini sul Jobs Act

Dalle parti del Nazareno, sede ufficiale del Partito democratico, arriva l’ennesima giravolta politica. L’appoggio di Elly Schlein alla nuova strategia targata Cgil, il referendum contro il Jobs Act e altre norme “precarizzanti”, certifica l’assenza di una linea politica netta e coerente. Con una piccola novità negativa: inseguire a priori il movimentismo di Landini e soci significa gettare il bambino con l’acqua sporca. Fuor di metafora, Elly Schlein, oltre a volere cancellare le parti più efficienti della norma, si dimentica completamente delle tradizioni riformiste del suo partito. A svelare questo facile inganno è, ovviamente, il padre nobile del Jobs Act. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, smaschera l’asse Schlein-Landini in pochi e semplici passaggi.

Renzi smaschera il Pd

“Il Pd – spiega Renzi nel suo editoriale di oggi – promuoverà il referendum della Cgil e dei grillini contro il Jobs Act” . Il dream team della sinistra, secondo Renzi, sta commettendo un errore grossolano. Sia a livello politico sia a livello mediatico. Annientare una riforma che, bene o male, tutto il vecchio Partito democratico ha votato è un compito per nulla facile. Spiegare tutto questo all’opinione pubblica è ancora più complicato. “Il Jobs Act – sottolinea infatti il leader Iv – è una legge che il Pd ha votato. Lo ha fatto in Consiglio dei ministri, lo fatto alla Camera, lo ha fatto al Senato” . Il paradosso è davanti ai nostri occhi: "Una legge voluta da un ministro del PD – continua Renzi - presentata nei circoli del PD, difesa dagli amministratori del PD diventa oggi una legge contro cui si fa un referendum organizzato dal PD. Non è fantastico?

L’elenco degli “imputati” interni al Nazareno è lugo, forse troppo. La domanda di Renzi è legittima: "Ma voi, amici carissimi, come fate a organizzare il referendum contro ciò che voi stessi avete voluto? – si chiede il direttore de Il Riformista - Vi state facendo un autoreferendum, lo capite? Caro Paolo Gentiloni, Roberta Pinotti, Beatrice Lorenzin, Marianna Madia, Dario Franceschini, Graziano Delrio: vi ricordate che voi eravate in Consiglio dei Ministri in quei giorni? Lasciare questa domanda senza una risposta netta significa assecondare, in tutto e per tutto, l'azione strategica di Maurizio Landini.

L'asse Schlein-Landini

Il dinamico duo, Cgil da una parte e Partito democratico dall’altro, si è consolidato nel corso delle ultime settimane. Prima la convergenza sul salario minimo legale, poi l’accordo sulla protesta “preventiva” contro una Legge di Bilancio che ancora non esiste. E infine il sostegno di Elly Schlein, annunciato in pompa magna nei giorni scorsi durante un’intervista alla Versiliana, alla nuova sparata politica firmata Maurizio Landini: il referendum abrogativo contro il Jobs Act renziano.

L’attivismo di Landini, volto a colmare il vuoto politico lasciato dall’attuale sinistra, ha un effetto dirompente sul nuovo Partito democratico. E i risultati sono del tutto negativi: l’identità del nuovo corso Schlein è annacquata, gli errori della segreteria sono amplificati e l’assenza di leadership è sempre più evidente.