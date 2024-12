"Ho violato il codice di comportamento". E Raimo prepara il ricorso contro la sospensione

Ascolta ora 00:00 00:00

" Baci trotskisti ". Così Christian Raimo chiude un lungo intervento, pubblicato nel giorno di Santo Stefano, in cui ha annunciato di star preparando il ricorso contro il provvedimento disciplinare a suo carico stabilito dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio. Piccola parentesi: il trotskismo di cui evidentemente Raimo è sostenitore prevede tra i suoi principali principi l'espansione della rivoluzione socialista in tutto il mondo, sull'esempio di quella sovietica del 1917. Tornando al suo annuncio "urbi et orbi" il docente, che a giugno è stato anche candidato al parlamento europeo da Avs ma non è stato eletto, ha spiegato che quello che sta preparando è un ricorso complesso perché è necessario " capire quali sono i confini della libertà di espressione degli insegnanti e dei dipendenti pubblici in genere ".

Intanto, Raimo fa un'ammissione, smentendo tutti quelli che in queste settimane hanno dichiarato che il provvedimento è stato solo un atto repressivo basato su nulla: " C’è un codice di comportamento che ho violato, e mi sto attenendo alla sanzione ". Quindi, stando alle parole dello stesso docente, il provvedimento non è solo legittimo ma anche doveroso. È altrettanto legittimo che lui avanzi un ricorso, glielo consente la legge ed è giusto che ci provi, è un suo diritto. Ma intanto si parte da un'ammissione di colpa, che stralcia i due terzi delle polemiche che fin qui si sono susseguite per difendere Raimo, andato in tv a dire, tra le altre cose, che il ministro dell'Istruzione è " un bersaglio debole da colpire " e che serve una manifestazione " non per la scuola, ma contro Valditara ".

Ora, il professore sta cercando stratagemmi per ottenere la revoca della sospensione dall'insegnamento, che ha una durata di tre mesi. Teoricamente già a febbraio potrà tornare in classe anche se non potrà seguire gli esami di maturità per quest'anno come pena accessoria. Oggi, Raimo prova a uscire dalla sanzione cercando altri piani, che non siano quello del codice di comportamento, per il quale si è dichiarato "reo confesso" della violazione.

Ci sono cinque piani: quello giuridico, quello sindacale, quello politico, quello mediatico, e quello – il più interessante – linguistico, specialmente quello pragmatico

La maggior parte dei segni che si vedono non sono buoni, e ci vuole un po’ di lucidità per metterli a fuoco

", scrive il docente, spiegando anche punto per punto ciascuno di quelli che, secondo lui sono i piani in cui trovare i limiti alla. "", scrive Raimo. Probabilmente il suo ricorso verrà depositato al termine delle feste.