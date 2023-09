Toți replica a tono a chi dice no al rigassificatore (Fazio compreso)

"Smettiamola di avere paura del progesso: se è facile dire No a quello che non conosciamo, domani quel No potrebbe trasformarsi in posti di lavoro in meno o in una bolletta che non riuscite a pagare" . E’ la risposta che Giovanni Toti, governatore della Liguria e commissario del governo per la realizzazione del rigassificatore (nominato dal governo Draghi), ha dato a Fabio Fazio, Carlo Freccero, Andrea Orlando, e tutti quelli del centrosinistra che in queste ore stanno protestando contro il trasferimento della Golan Tundra da Piombino a Vado Ligure.

Toti ha risposto a tutte le critiche e i commenti, attraverso una diretta Facebook. La nave rigassificatrice che dovrebbe essere installata dal 2026 al largo di Vado Ligure – ha spiegato il governatore – è molto meno pericolosa di un distributore di benzina sotto casa. Il raggio di esplosione, se mai dovesse esserci (e non è mai accaduto nel mondo), sarebbe di circa 400 metri, il 10% della distanza della nave dalla costa. Non ci sono rischi per la flora e per la fauna marina ma in ogni caso lo certificherà la Via nazionale. L'ancoraggio e la nave stanno fuori dall'area marina protetta di Bergeggi. L'acqua uscita dal rigassificatore sarà più fredda fino a sette gradi, ma a 20 metri si torna alla temperatura originaria del mare.

Inoltre, aggiunge Toti, "escludo ogni danno al turismo, se non quello provocato da assurde polemiche che non hanno ragione di esistere. Anzi, porterà ricchezza al Paese e al territorio che lo ospiterà perché porterà lavoro e opere compensative".

Il governatore ha anche sottolineato che non si svaluteranno gli immobili “ anche perché se un tubo del gas dovesse svalutare un immobile, sappiate che sotto le nostre case e solo in Italia, Snam gestisce 33.000 chilometri di tubi del gas. È l'assenza di gas che svaluta gli immobili: questo è tipicamente un argomento terroristico usato per costruire polemiche totalmente infondate".