I vergognosi attacchi della Cgil, il Pd è impazzito e Mogherini: quindi, oggi…

- Delrio presenta un disegno di legge sull’antisemitismo. Il Pd lo disconosce. I dem si spaccano in due. Cioè: fatemi capire, Elly Schlein vorrebbe unire il Campo Largo con Avs, Renzi, Calenda e Bonelli ma non riesce a mettere insieme manco il suo partito. Ditemi voi se può essere davvero un’alternativa.

- L’Onu di fatto prende le distanze da Francesca Albanese: un portavoce del Segretario Generale dice che la Stampa va rispettata. Ciaone.

- Ha ragione chi sostiene che nel caso Mogherini il problema non sia la presunta turbativa d’asta, ma il fatto che l’Europa spenda i nostri soldi per una scuola la cui utilità appare decisamente bassa.

- Io su Sempio starei un po’ cauto. Ho letto la relazione sul Dna e sì, potrebbe essere il suo, ma non è la pistola fumante. Ricordatevi che un imputato deve essere condannato “oltre ogni ragionevole dubbio”. E qui abbiamo già un signore condannato per quel reato “ogni ragionevole dubbio”. Quindi per sbattere in carcere Sempio servirà molto di più di una “forte” possibilità di corrispondenza.

- Ma ci rendiamo conto? A Genova i lavoratori in sciopero per l’ex Ilva hanno attaccato la polizia e con le felpe della Fiom hanno sradicato le barriere della polizia con un trattore, incendiato dei copertoni e ricoperto di uova gli agenti.

A tarda sera afferma: "Oggi dai metalmeccanici e dalla città di Genova è arrivata una risposta straordinaria in termini di partecipazione allo sciopero generale e di solidarietà. La Cgil è al loro fianco e sostiene tutte le iniziative di mobilitazione in corso in tutti i territori del gruppo dell’ex Ilva e andremo avanti insieme per impedirne la chiusura”. Vergognoso.