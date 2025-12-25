Natale senza pranzo poi l'iter tra scuola e test psicologici: cosa succederà alla famiglia del bosco

Nessuna festa in famiglia, nessun pranzo di Natale con i figli per Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco che ha visto svanire anche l'ultima possibilità di trascorrere la giornata con i suoi tre figli, seppure nella comunità. Alle 12.50 il suo tempo sarà concluso e dovrà fare ritorno nel casolare tra i boschi di Vasto: neppure il pranzo potrà trascorrere insieme ai figli, forse giusto qualche forchettata. Avrà però il tempo di scartare qualche regalo e scambiare qualche parola con i piccoli, i quali hanno contezza di quanto sta accadendo.

I tempi per pensare a un ricongiungimento, a questo punto, non sono maturi: tutte le speranze che si potesse effettuare a Natale sono svanite con la proroga del tribunale e ora potrebbero volerci ulteriori quattro mesi. Per i Trevallion i prossimi mesi saranno cruciali: si pensa a sedute dallo psicologo ma non solo, perché la tutor ha già disposto per i bambini l'iscrizione a scuola. Attorno a Nathan in questi giorni c'è tantissima solidarietà, anche quella dei neorurali che sono arrivati da diverse parti d'Italia per fargli sentire la propria vicinanze e che da ieri sono in presidio con una roulotte nei pressi della comunità. I Trevaillon dovranno sottoporsi ad accertamenti psico diagnostici per valutare la loro capacità genitoriale che, nei documenti del tribunale viene messa in dubbio a fronte degli accertamenti delle "lesioni" ai diritti dei bambini.

La primogenita, si legge nell'ordinanza di sospensione della potestà genitoriale, a otto anni " è ancora in una fase alfabetica e non ortografica perché non sillaba le lettere, non mette insieme i numeri e non ha raggiunto ancora la fase lessicale ". Viene sottolineato anche che i bambini non avevano mai visto prima di alcune settimane fa su disposizione del giudice e poi ha pesato la contrarietà ferma dei Trevallion all'utilizzo del sondino naso-gastrico sui bambini quando questi sono arrivati in ospedale con un'intossicazione da funghi.

se le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori, indicando il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere

I magistrati hanno ora incaricato la psicologa di seguire il processo di adesione dei Trevallion alle richieste del tribunale per riferire "". Ma passi avanti sono già stati compiuti.