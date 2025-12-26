Zelensky: "Incontrerò presto Trump". Mosca: "Pronta a patto di non aggressione con Nato"

Zelensky incontrerà "presto" il leader statunitense Donald Trump. "Molto può essere deciso prima del nuovo anno", le parole del presidente ucraino. Intanto la Russia si dice pronta a "firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato", fa sapere la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Ed è pronta a farlo con un "documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti".

Il tragico bilancio di Natale: gli attacchi russi hanno provocato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 13 nelle regioni ucraine di Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson. Da Mosca fanno sapere che i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini sulle regioni russe.

Kiev: "Raid russo colpisce infrastruttura a Odessa, incendio" Un attacco di droni russi ha colpito una non meglio precisata "infrastruttura" nella città ucraina di Odessa, scatenando un incendio. Lo scrivono i media ucraini, fra cui Ukrinform. "Il nemico ha nuovamente attaccato la nostra città. Si registra un raid su una infrastruttura", ha scritto sui social Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della città sul Mar Nero. Oltre al lavoro per spegnere l'incendio, i media ucraini riferiscono che gli addetti stanno lavorando al ripristino della corrente elettrica per le abitazioni in città mentre si indaga se i danni causati alle fognature cittadine dai raid abbiano prodotto inquinamento.