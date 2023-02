"Impaziente di accoglierla a Washington". Biden chiama Meloni

Il premier Giorgia Meloni, nella lunga e storica giornata di ieri, ha messo a segno un buon punto in politica estera. La missione internazionale, voluta e premeditata, del primo ministro italiano, è scandita da due momenti chiave. Da un lato, il bilaterale con l’omologo polacco Mateusz Morawiecki, dall’altro, la telefonata in tarda serata con l’inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Un colloquio telefonico che rinforza la politica estera di Meloni e conferma, una volta per tutte, la linea saldamente atlantica intrapresa dall’esecutivo di centrodestra.

La telefonata Biden-Meloni

I due leader, Giorgia Meloni da una parte, Joe Biden dall’altra, non riescono ad incontrarsi fisicamente. Quando l’inquilino della Casa Bianca si trova a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il premier Meloni fa tappa a Varsavia. Solo in tarda serata arriva la svolta: una telefonata tra il premier italiano e il presidente democratico americano. A rendere noto il colloquio tra i due è una nota della presidenza del Consiglio: “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , - si legge nella nota – ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden” . Il presidente americano, da quanto si apprende, ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev.

L'invito di Biden

I due leader, si legge in una nota della Casa Bianca, hanno discusso del loro “stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria ”. Il focus del colloquio registra unità di intenti e vedute da parte dei due leader.

Giorgia Meloni, forte della visita in Polonia e con lo sguardo già rivolto all’incontro con Zelensky previsto nella mattina di oggi, 21 febbraio, riesce ad ottenere un invito formale da Washington. “Il presidente Joe Biden – lo rende noto la Casa Bianca – non vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana a Washington “quando le loro agende saranno allineate” . Un invito dal forte valore politico e simbolico.

Il bilaterale con Morawiecki

Giorgia Meloni si presenterà nella capitale ucraina questa mattina, all’indomani della visita a sorpresa di Joe Biden. Ieri, il premier italiano, ha fatto tappa a Varsavia, dove ha avuto un colloquio con il suo omologo polacco, Mateusz Morawiecki, e con il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Il faccia a faccia con il premier polacco, che condivide con Meloni la militanza nel gruppo europeo dei Conservatori, è un’occasione per rinforzare il rapporto con la Polonia e, ancora più importante, fare un punto sul sostegno all’Ucraina.

Varsavia: dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica di Polonia @MorawieckiM https://t.co/FzOWB2Nkva — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 20, 2023