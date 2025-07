"Informazione distorta su Gaza". Il M5S infanga il Tg1, ira del centrodestra

Non c'è limite al peggio. Il Movimento 5 Stelle non intende fermarsi e continua a cavalcare la guerra in Medio Oriente per fare caciara politica e giocarsi la carta del sensazionalismo nel tentativo di racimolare qualche voto in più. Questa volta nel mirino del M5S è finito il video andato in onda ieri sera sul Tg1, accusato di non rendere merito al servizio pubblico e al prestigio del principale telegiornale. " Mentre a Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo, il telegiornale della rete ammiraglia ha avuto il coraggio di suggerire - nemmeno troppo velatamente - che la colpa del mancato accesso agli aiuti umanitari sarebbe delle organizzazioni che dovrebbero distribuirli ", hanno denunciato i pentastellati della Commissione Vigilanza Rai. Provocando l'ira del centrodestra, che ha risposto per le rime.

Fino a pochi giorni fa sui social circolavano video di camion pieni di aiuti umanitari e cibo fermi al valico, e Israele ha puntato il dito contro l'Onu accusandola di trattenere le forniture e di non averle distribuite rapidamente ai civili. Ma per i 5 Stelle guai a fare simili denunce: la colpa è sempre e solo dello Stato ebraico. Il copione è lo stesso: l'esercito israeliano blocca gli aiuti e li lascia marcire per affamare la popolazione della Striscia di Gaza per ordine del " criminale di guerra " Netanyahu.

E così il Movimento ha pensato bene di prendersela con chi si è permesso di fornire una versione alternativa: " Chi lavora nel servizio pubblico ha il dovere di informare, non di distorcere i fatti per orientare il pubblico ". Ed è arrivata puntuale la richiesta forcaiola: far pagare alla Rai il conto politico e istituzionale di quanto accaduto. E vai con un'interrogazione in Commissione per fare luce sulla " narrazione troppo incline verso chi commette crimini contro l'umanità, ignorando deliberatamente l'evidenza e la responsabilità dell'aggressore ".

L'uscita del M5S ha innescato la reazione dei componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai, che hanno bollato come " sorprendenti e surreali " le accuse rivolte al servizio del Tg1, che tra l'altro mettono nel mirino i giornalisti della redazione Esteri " che hanno realizzato il servizio sulle tonnellate di cibo ammassate e non ritirate alle porte di Gaza ". Per gli esponenti di FdI si tratta di un " palese tentativo di mistificazione ", mentre quanto andato in onda sul telegiornale non faceva altro che raccontare ciò che sta accadendo in base a fatti documentati sul campo. Da qui la solidarietà espressa al Tg1 e ai giornalisti.