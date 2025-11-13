Intesa Fdi-Pd sulla violenza sessuale: la Schlein posta foto con la Meloni

Elly Schlein celebra l’intesa sulla nuova norma sulla violenza sessuale pubblicando una foto con Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico ha commentato sui social l’approvazione unanime in Commissione Giustizia della Camera del principio del “libero consenso” nei casi di stupro, postando una foto che la ritrae sorridente mentre si stringe la mano con il primo ministro.

“Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione giustizia alla Camera abbiamo approvato all'unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro” quanto scritto dalla Schlein. La leader del Pd ha definito il risultato “una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere”. “È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese” ha aggiunto ancora.

L’emendamento che introduce il concetto di “consenso libero ed attuale” nel reato di violenza sessuale è stato approvato all’unanimità nel corso dell’esame del disegno di legge che modifica l’articolo 609-bis del codice penale. Si tratta di una novità normativa che chiarisce come la mancanza di consenso esplicito renda un atto sessuale configurabile come stupro.

Il testo è stato presentato congiuntamente dalle relatrici Michela Di Biase (Partito Democratico) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia), al termine di un confronto bipartisan che ha visto un coinvolgimento diretto anche delle due leader politiche. Con l’approvazione in commissione, il provvedimento passerà ora all’esame dell’Aula per il voto finale.