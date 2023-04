"Renzi blocca tutto", "Hanno dettato loro le regole". Tra Azione e Italia Viva volano i coltelli

In Italia, il centro politico equidistante dal bipolarismo destra-sinistra non può esistere. Il Terzo Polo, guidato dalla coppia Renzi-Calenda, ha provato ad occuparlo per otto mesi, senza ottenere un singolo successo elettorale. Ieri tutte le contraddizioni interne ai due partiti, Azione da una parte e Italia Viva dall’altra, sono scoppiate e hanno messo la parola fine, o quasi, al progetto del partito unico. Le parole dei principali attori del disastro danno il senso di una rottura pressoché definitiva.

La tensione nel Terzo Polo

La lunghissima giornata di ieri è stata scandita da tre momenti chiave. Il primo, l’attacco di Azione nei confronti di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi. L’accusa della velina azionista, rimasta anonima, è pesante: “L’unico problema oggi per la costruzione del partito unico è che Renzi non vuole prendere l’impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto” . Insomma, “la pazienza si è esaurita” .

Subito dopo, arriva la risposta secca di Italia Viva: “Nessun tatticismo. Abbiamo deciso di fare il congresso democratico e non con le veline anonime” . In serata, il terzo e ultimo momento cardine: il rimpallo di accuse. Carlo Calenda attacca il suo “alleato” e aggiunge: “Abbiamo promesso il partito unico e Renzi su questo non sta rispondendo ”. Matteo Renzi, al contrario, prova a buttare la palla nel campo nemico: “Non c’è alcun motivo politico per rompere il progetto del Terzo Polo. Se Calenda dirà di no si assumerà la responsabilità”.

Calenda e Richetti attaccano Renzi

La battaglia delle parole non è destinata a placarsi. Il primo a scagliarsi contro Italia Viva e il suo leader è ovviamente il numero uno di Azione, Carlo Calenda. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader terzopolista non si tira indietro e lamenta l’atteggiamento poco conciliante del suo amico-nemico, Matteo Renzi. Il divorzio tra i due è vicino? “Lo deve chiedere a lui – esordisce Calenda - Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia Viva” . Il motivo dello scontro è uno solo: “Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia Viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo in avanti sulla strada del partito unico” . Insomma, la colpa è dell’ex premier e della sua volontà di tenersi le “mani libere”.

Questo pare ancora più evidente solo poche righe più avanti: “Non puoi fare un partito – spiega Calenda – con uno che ti avverte che farà il direttore del Riformista un quarto d’ora prima che accada” . Il numero uno di Azione è un fiume in piena e, al posto smussare i toni, accentua le divergenze: “Ho l’impressione – ribadisce Calenda – che lui voglia bloccare tutto fino alle Europee. A differenza di Renzi su questo partito lavoriamo tutti 25 ore al giorno. Ma il nostro progetto non può dipendere da una persona che per il 90% del tempo fa altro e che ogni tanto torna e dice ‘no, non facciamo cosi, facciamo colà’ e smonta tutto il lavoro fatto” . Altrettanto netta la posizione di Matteo Richetti, deputato di Azione e fedelissimo di Calenda. Incalzato da Repubblica, Richetti non usa giri di parole: “Basta giochetti. Italia Viva si sciolga e dimostri così di credere nel partito unico” .

La replica di Italia Viva

Secca la replica, sul Corriere della Sera, di Maria Elena Boschi. L’ex capogruppo alla Camera di Italia Viva risponde indirettamente alle accuse del capo di Azione: “È stato Calenda a chiedere a Renzi di fare un passo indietro. Adesso che lo ha fatto di cosa possono accusarlo? La verità è che questa scelta di Carlo non convince nemmeno i suoi perché è priva di motivazioni” . La linea intrapresa da Italia Viva è altrettanto chiara: se il Terzo Polo salterà le responsabilità dovranno essere cercate nel campo di Calenda. Per dirla con le parole della Boschi: “Renzi stavolta non c’entra niente. Si è messo da parte con umiltà. Calenda se vuole far saltare tutto, nessuno potrà fermarlo ma agli occhi degli elettori il responsabile sarà soltanto lui” .

La volontà, o meno, di sciogliere Italia viva prima del partito unico non c’entra nulla: “Se si fa il congresso per il partito unico– evidenzia Boschi – Azione e Italia Viva si sciolgono. Se si fa la federazione no” . “Ma anziché parlare di statut i – questo il monito della deputata renziana – parliamo di politica: contenuti, idee, sogni. Non lamentele e cavilli vari” . Ancora più critico nei confronti del partito unico è Roberto Giacchetti, altro deputato vicinissimo all’ex premier Renzi: “L’idea del partito unico - spiega a Repubblica - non mi piace. Semmai il partito unitario, ma il percorso è appena iniziato” .