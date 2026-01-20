Sigaretta accesa davanti all’ambasciata dell'Iran: la protesta di Iv a Roma

Si è tenuta a Roma, davanti all’ambasciata dell’Iran, una manifestazione a sostegno della popolazione iraniana su iniziativa di Italia Viva e con la partecipazione di Matteo Renzi. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle proteste che da tempo interessano Teheran e delle prese di posizione espresse da comunità e gruppi politici anche al di fuori dei confini iraniani.

Al centro dell’attenzione vi è un gesto diventato popolare sui social network: un video, diffuso inizialmente da un account con sede in Canada, mostra una giovane donna mentre accende una sigaretta utilizzando l’immagine della Guida Suprema Ali Khamenei. Le immagini hanno avuto un’ampia circolazione online e sono state interpretate come un segno di solidarietà verso le manifestazioni in corso in Iran, in particolare da parte della diaspora iraniana.

Come confermato da Italia Viva, l’atto simbolico mostrato nel video è stato riproposto anche durante la manifestazione romana con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione interna all’Iran e di esprimere vicinanza a chi si oppone al regime. L’iniziativa, spiegano i promotori, intende mantenere alta l’attenzione internazionale su un tema che, a loro avviso, riceve oggi minore copertura mediatica.

"L'immagine della ragazza iraniana che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo" le parole di Renzi: "Oggi l’attenzione sull’Iran è scesa ma in queste ore

migliaia di ragazzi vengono impiccati nel silenzio del mondo. Abbiamo voluto replicare il gesto della sigaretta per richiamare l’attenzione dei media. E per dire che non ci stancheremo di gridare donna, vita, libertà".