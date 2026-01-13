Iran, se Schlein dimentica che Elly scendeva ìn piazza per le donne

Elly Schlein si è dimenticata di quando Elly Schlein scendeva in piazza. Sempre per l'Iran, sempre per la libertà, sempre contro il regime degli ayatollah. Eppure non sono passati secoli e lei era sempre la segretaria del Pd. Ma oggi, almeno fino al momento in cui scriviamo, lei preferisce il silenzio. Chissà cosa è cambiato. Ma speriamo di darle un aiuto rammentandole cosa scriveva nell'ottobre 2022. "Oggi in tutto il mondo ci sono piazze di protesta per l'uccisione di Mahsa Amini, Hadis Najafi e molt altre impegnate contro un regime oppressivo e per la libertà. Non lasciamo sola la coraggiosa ribellione delle iraniane, moltiplichiamo le loro voci. La loro rabbia è la nostra", vergava la Schlein.

Che poi poco più di un anno dopo, a settembre 2023, tornava sul tema e scendeva in piazza a manifestare ad un anno dalla morte di Mahsa Amini, uccisa a Teheran dalla polizia morale del regime iraniano per aver indossato in modo "non corretto" l'hijab. Lei era in prima fila insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore e circondata da striscioni e cartelli in solidarietà con le donne iraniane. In quell'occasione, Schlein ribadiva il concetto: "Oggi siamo in piazza Bologna con il movimento "Donna, vita, libertà" per ricordare lei e le centinaia di persone uccise, torturate, incarcerate dalla crudele repressione delle proteste che si sono succedute in Iran e che tuttora continuano.

Il Partito Democratico è dal primo giorno a fianco delle donne e di chi si batte per la libertà , per i diritti e per la democrazia in Iran, come nel resto del mondo".

E oggi? La piazza della Schlein è quella pro Maduro e non quella pro ragazze di Teheran. E alle parole la leader dem preferisce il silenzio.